У Димері на Київщині завершили рятувальні роботи: 11 загиблих
У Димері Київської області у понеділок, 23 листопада, завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по пʼятиповерхівці 22 листопада. Внаслідок обстрілу загинули 11 людей, також є постраждалі.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.
У Димері завершили аварійно-рятувальні роботи
Аварійно-рятувальні роботи в Димері тривали більше доби.
"Фактично безперервно наші підрозділи розбирали будівельні конструкції задля порятунку людей. Працювали обережно та постійно оголошували хвилини тиші. Кілька разів була загроза повторного удару", — зазначив Вигівський.
Вчора з-під завалів вдалося врятувати семирічного хлопчика, а вночі — 79-річну жінку, яка провела під зруйнованими конструкціями майже добу, але залишалася при свідомості.
Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Наразі п’ятеро людей залишаються в лікарнях.
Внаслідок цієї російської атаки загинули 11 людей, серед яких 11-річна дівчинка. Вигівський зазначив, що особи двох жертв ще встановлюють експерти.
"Вранці разом із головою ДСНС України, очільником Київської ОВА та начальником поліції Київщини поспілкувалися з рятувальниками та поліцейськими, які працюють на місці трагедії, а також з місцевими жителями", — розповів міністр.
Рятувальники ДСНС вивезли понад дві тисячі тонн будівельного сміття і демонтували конструкції, які становили найбільшу небезпеку.
Поліцейські й надалі працюватимуть на місці — документуватимуть наслідки російського злочину та стежитимуть за дотриманням громадського порядку.
Інші російські удари
Вигівський наголосив, що сьогодні російські окупанти не припиняють терор. Від ранку були удари по:
- Вінниччині;
- Дніпропетровщині;
- Сумщині;
- Харківщині;
- Чернігівщині;
- Житомирщині;
- Миколаївщині;
- Запоріжжю.
Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення.
"Четверо поліцейських поранено після атаки FPV-дрона в Краматорську. Вдень росіяни скерували ударні безпілотники на столицю. Усі необхідні підрозділи системи МВС залучені до ліквідації наслідків обстрілів", — додав глава МВС.
Як писали Новини.LIVE, у Димері одну з жінок вдалося виявити після приблизно 22 годин перебування під завалами. Для розчищення території рятувальники залучали важку техніку. Крім того, пошук людей проводили за допомогою спеціально навчених собак.
А очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що сімох жителів пошкодженого будинку тимчасово забезпечили іншим житлом. Деякі мешканці відмовилися від запропонованого розселення. Водночас допомогу надають усім, хто її потребує.