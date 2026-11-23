Розбір завалів у Димері. Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets

У Димері Київської області у понеділок, 23 листопада, завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по пʼятиповерхівці 22 листопада. Внаслідок обстрілу загинули 11 людей, також є постраждалі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Димері завершили аварійно-рятувальні роботи

Аварійно-рятувальні роботи в Димері тривали більше доби.

"Фактично безперервно наші підрозділи розбирали будівельні конструкції задля порятунку людей. Працювали обережно та постійно оголошували хвилини тиші. Кілька разів була загроза повторного удару", — зазначив Вигівський.

Вчора з-під завалів вдалося врятувати семирічного хлопчика, а вночі — 79-річну жінку, яка провела під зруйнованими конструкціями майже добу, але залишалася при свідомості.

Читайте також:

Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Наразі п’ятеро людей залишаються в лікарнях.

Внаслідок цієї російської атаки загинули 11 людей, серед яких 11-річна дівчинка. Вигівський зазначив, що особи двох жертв ще встановлюють експерти.

"Вранці разом із головою ДСНС України, очільником Київської ОВА та начальником поліції Київщини поспілкувалися з рятувальниками та поліцейськими, які працюють на місці трагедії, а також з місцевими жителями", — розповів міністр.

Рятувальники ДСНС вивезли понад дві тисячі тонн будівельного сміття і демонтували конструкції, які становили найбільшу небезпеку.

Поліцейські й надалі працюватимуть на місці — документуватимуть наслідки російського злочину та стежитимуть за дотриманням громадського порядку.

Інші російські удари

Вигівський наголосив, що сьогодні російські окупанти не припиняють терор. Від ранку були удари по:

Вінниччині;

Дніпропетровщині;

Сумщині;

Харківщині;

Чернігівщині;

Житомирщині;

Миколаївщині;

Запоріжжю.

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Четверо поліцейських поранено після атаки FPV-дрона в Краматорську. Вдень росіяни скерували ударні безпілотники на столицю. Усі необхідні підрозділи системи МВС залучені до ліквідації наслідків обстрілів", — додав глава МВС.

Допис Вигівського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у Димері одну з жінок вдалося виявити після приблизно 22 годин перебування під завалами. Для розчищення території рятувальники залучали важку техніку. Крім того, пошук людей проводили за допомогою спеціально навчених собак.

А очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що сімох жителів пошкодженого будинку тимчасово забезпечили іншим житлом. Деякі мешканці відмовилися від запропонованого розселення. Водночас допомогу надають усім, хто її потребує.