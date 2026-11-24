Пробка возле Подольского моста в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Утром во вторник, 24 ноября, в Киеве значительно затруднено движение на подъездах к Подольскому мостовому переходу. Пробка тянется от улицы Набережно-Крещатицкой. Транспорт также медленно движется на Европейской площади. В направлении переправы образовались очереди из легковых автомобилей.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Пробки в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE / Диана Шлыкова

Утренние пробки в Киеве 24 ноября

В настоящее время в столице продолжается утренний час пик, что существенно влияет на интенсивность движения. Количество автомобилей на дорогах продолжает расти.

По словам журналистки, машины движутся настолько медленно, что "водителям приходится ждать, чтобы продвинуться даже на небольшое расстояние".

Усложненное движение транспорта в столице. Фото: Новини.LIVE / Диана Шлыкова

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября российский беспилотник попал в жилой дом в Подольском районе Киева. В результате атаки была повреждена часть крыши.

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Также мы сообщали о завершении аварийно-спасательных работ в Димере Киевской области. Российский удар по пятиэтажному дому 22 ноября унес жизни 11 человек, есть также пострадавшие.