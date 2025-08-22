Чому столиця тоне після злив - розслідування Наша справа

Київ затопило. Фото: Новини.LIVE

Щовесни і після сильних дощів Київ знову стикається зі звичною проблемою — місто топить. За три роки повномасштабної війни на вирішення цього завдання з бюджету було виділено 650 мільйонів гривень, проте досі проблему повеней не вирішено.

Про це повідомляється у розслідуванні проєкту "Наша справа".

Столиця тоне після злив

Частина коштів спрямовується на розчищення та реконструкцію колекторів малих річок. Цим питанням опікується комунальне підприємство "Плесо".

2024 року підприємство оголосило тендер на розчистку ділянки річки Либідь на суму 62 мільйони гривень. Переможцем стала компанія з Южноукраїнська зі статутним капіталом лише 3 тисячі гривень, що викликало питання у експертів та громадськості.

Спільно з екологом Віктором Глібою, який неодноразово подавав проекти до Київської міської адміністрації з відновлення водних потоків столиці, команда проекту "Наша справа" провела рейд по ділянці Либеді, що розчищається, щоб оцінити масштаб робіт та їх ефективність.

Ексклюзивні коментарі також дав директор КП "Плесо" Вадим Савицький. Примітно, що саме в день інтерв'ю йому вручили підозру у справі про розтрату мільйонів бюджетних коштів, що додає конфлікту навколо розчищення Либеді додаткову інтригу.

Нагадаємо, що нещодавно Київ накрила потужна злива, яка затопила місто. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева, а вулиці перетворились на річки.

Раніше Київ вже затоплювало. У багатьох районах міста були підтоплені дороги, через що значно ускладнився рух транспорту.