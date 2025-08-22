Видео
Киев утопает после ливней — кто разворовывает миллионы на ремонте

Киев утопает после ливней — кто разворовывает миллионы на ремонте

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 22:45
Почему столица тонет после ливней - расследование Наше дело
Киев затопило. Фото: Новини.LIVE

Каждую весну и после сильных дождей Киев снова сталкивается с привычной проблемой — город топит. За три года полномасштабной войны на решение этой задачи из бюджета было выделено 650 миллионов гривен, однако до сих пор проблема наводнений не решена.

Об этом сообщается в расследовании проекта "Наша справа".

Столица тонет после ливней

Часть средств направляется на расчистку и реконструкцию коллекторов малых рек. Этим вопросом занимается коммунальное предприятие "Плесо".

В 2024 году предприятие объявило тендер на расчистку участка реки Лыбидь на сумму 62 миллиона гривен. Победителем стала компания из Южноукраинска с уставным капиталом всего 3 тысячи гривен, что вызвало вопросы у экспертов и общественности.

Совместно с экологом Виктором Глебой, который неоднократно подавал проекты в Киевскую городскую администрацию по восстановлению водных потоков столицы, команда проекта "Наша справа" провела рейд по расчищаемому участку Лыбеди, чтобы оценить масштаб работ и их эффективность.

Эксклюзивные комментарии также дал директор КП "Плесо" Вадим Савицкий. Примечательно, что именно в день интервью ему вручили подозрение по делу о растрате миллионов бюджетных средств, что добавляет конфликту вокруг расчистки Лыбеди дополнительную интригу.

Напомним, что недавно Киев накрыл мощный ливень, который затопил город. В результате непогоды в столице повалились деревья, а улицы превратились в реки.

Ранее Киев уже затапливало. Во многих районах города были подтоплены дороги, из-за чего значительно усложнилось движение транспорта.

