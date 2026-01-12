Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ повертається до графіків — коли не буде світла 12 січня

Київ повертається до графіків — коли не буде світла 12 січня

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 00:01
Графіки відключень світла у Києві 12 січня - кому та як вимикатимуть
Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у понеділок, 12 січня, у Києві продовжать діяти графіки відключень світла, але тільки для частини районів. Деякі підчерги можуть бути відключені до трьох разів на добу.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Києві 12 січня — що відомо

У компанії поінформували, що завтра в частині Печерського та Голосіївського районів, а також на лівому березі Києва продовжаться екстрені відключення світла. Тож графіки там не діятимуть.

В інших районах, столиця житиме сьогодні за таким принципом:

  • 1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 2.1 черга — світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — світла не буде з 11:30 до 18:30;
  • 4.2 черга — світла не буде з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 5.1 черга — світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 5.2 черга — світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
Відключення світла у Києві 12 січня - що відомо
Графіки відключень світла для Києва 12 січня. Фото: ДТЕК
Чи продовжать діяти графікі відключень світла у Києві 12 січня
Графіки відключень світла для Києва 12 січня. Фото: ДТЕК

У ДТЕК що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, у Києві на цьому тижні продовжаться жорсткі відключення електроенергії.

Також ми писали, що 12 жовтня на лівому березі Києва не будуть курсувати трамваї і тролейбуси. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси.

Київ електроенергія відключення світла світло блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації