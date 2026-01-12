Графіки відключень світла у Києві 12 січня - кому та як вимикатимуть

Київ повертається до графіків — коли не буде світла 12 січня
Сьогодні у понеділок, 12 січня, у Києві продовжать діяти графіки відключень світла, але тільки для частини районів. Деякі підчерги можуть бути відключені до трьох разів на добу.
Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.
Відключення світла у Києві 12 січня — що відомо
У компанії поінформували, що завтра в частині Печерського та Голосіївського районів, а також на лівому березі Києва продовжаться екстрені відключення світла. Тож графіки там не діятимуть.
В інших районах, столиця житиме сьогодні за таким принципом:
- 1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 3.2 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 4.1 черга — світла не буде з 11:30 до 18:30;
- 4.2 черга — світла не буде з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
- 5.1 черга — світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
- 5.2 черга — світла не буде з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
У ДТЕК що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, у Києві на цьому тижні продовжаться жорсткі відключення електроенергії.
Також ми писали, що 12 жовтня на лівому березі Києва не будуть курсувати трамваї і тролейбуси. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси.
