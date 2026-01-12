Графики отключений света в Киеве 12 января - кому и как будут отключать

Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня в понедельник, 12 января, в Киеве продолжат действовать графики отключений света, но только для части районов. Некоторые подчерги могут быть отключены до трех раз в сутки.

Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.

Отключение света в Киеве 12 января - что известно

В компании проинформировали, что завтра в части Печерского и Голосеевского районов, а также на левом берегу Киева продолжатся экстренные отключения света. Поэтому графики там не будут действовать.

В других районах, столица будет жить сегодня по такому принципу:

1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;

1.2 очередь — света не будет с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;

2.1 очередь — света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;

2.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;

3.1 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

3.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

4.1 очередь — света не будет с 11:30 до 18:30;

4.2 очередь — света не будет с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;

5.1 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;

5.2 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;

6.1 очередь — света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;

6.2 очередь — света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;

Графики отключений света для Киева 12 января. Фото: ДТЭК

В ДТЭК что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.

Напомним, по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в Киеве на этой неделе продолжатся жесткие отключения электроэнергии.

Также мы писали, что 12 октября на левом берегу Киева не будут курсировать трамваи и троллейбусы. Часть маршрутов будут дублировать автобусы.