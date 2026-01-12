Видео
Главная Киев Киев возвращается к графикам — когда не будет света 12 января

Киев возвращается к графикам — когда не будет света 12 января

Дата публикации 12 января 2026 00:01
Графики отключений света в Киеве 12 января - кому и как будут отключать
Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня в понедельник, 12 января, в Киеве продолжат действовать графики отключений света, но только для части районов. Некоторые подчерги могут быть отключены до трех раз в сутки. 

Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 12 января - что известно

В компании проинформировали, что завтра в части Печерского и Голосеевского районов, а также на левом берегу Киева продолжатся экстренные отключения света. Поэтому графики там не будут действовать.

В других районах, столица будет жить сегодня по такому принципу:

  • 1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 1.2 очередь — света не будет с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь — света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 3.1 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 11:30 до 18:30;
  • 4.2 очередь — света не будет с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 5.2 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;
Графики отключений света для Киева 12 января. Фото: ДТЭК
Графики отключений света для Киева 12 января. Фото: ДТЭК

В ДТЭК что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.

Напомним, по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в Киеве на этой неделе продолжатся жесткие отключения электроэнергии.

Также мы писали, что 12 октября на левом берегу Киева не будут курсировать трамваи и троллейбусы. Часть маршрутов будут дублировать автобусы.

Киев электроэнергия отключения света свет блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
