Графики отключений света в Киеве 12 января - кому и как будут отключать

Киев возвращается к графикам — когда не будет света 12 января
Сегодня в понедельник, 12 января, в Киеве продолжат действовать графики отключений света, но только для части районов. Некоторые подчерги могут быть отключены до трех раз в сутки.
Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.
Отключение света в Киеве 12 января - что известно
В компании проинформировали, что завтра в части Печерского и Голосеевского районов, а также на левом берегу Киева продолжатся экстренные отключения света. Поэтому графики там не будут действовать.
В других районах, столица будет жить сегодня по такому принципу:
- 1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
- 1.2 очередь — света не будет с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
- 2.1 очередь — света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
- 2.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
- 3.1 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- 3.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- 4.1 очередь — света не будет с 11:30 до 18:30;
- 4.2 очередь — света не будет с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 5.1 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
- 5.2 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
- 6.1 очередь — света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;
- 6.2 очередь — света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;
В ДТЭК что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.
Напомним, по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в Киеве на этой неделе продолжатся жесткие отключения электроэнергии.
Также мы писали, что 12 октября на левом берегу Киева не будут курсировать трамваи и троллейбусы. Часть маршрутов будут дублировать автобусы.
