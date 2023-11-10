Київ скували величезні затори через тривогу — де не проїхати

Черги з авто. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві на Столичному шосе зафіксовані великі затори. Черги з авто помітили сьогодні, 10 листопада, після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомив телеграм-канал "Реальний Київ".

Читайте також:

Яка ситуація на дорогах

Також наразі не пропускають і вантажівки.

"Жахливий затор через тривогу на Столичному шосе. Південний міст перекрито. Фури не пропускають, шосе стоїть", — додали у повідомленні.

Затори на Столичному шосе у Києві. Фото: Google Maps

Також у великі затори можна потрапити на бульварі Тараса Шевченка у Києві, якщо їхати до станції метро "Академмістечко".

Затори у Києві. Фото: Google Maps

Зазначимо, що 9 листопада, на в'їзді до Києва були зафіксовані невеликі затори. В автомобільній черзі стояли водії, які їхали до столиці з Броварів та Вишневого.