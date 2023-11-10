Київ скували величезні затори через тривогу — де не проїхати
10 листопада 2023 13:43
Черги з авто. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
У Києві на Столичному шосе зафіксовані великі затори. Черги з авто помітили сьогодні, 10 листопада, після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомив телеграм-канал "Реальний Київ".
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Також наразі не пропускають і вантажівки.
"Жахливий затор через тривогу на Столичному шосе. Південний міст перекрито. Фури не пропускають, шосе стоїть", — додали у повідомленні.
Також у великі затори можна потрапити на бульварі Тараса Шевченка у Києві, якщо їхати до станції метро "Академмістечко".
Зазначимо, що 9 листопада, на в'їзді до Києва були зафіксовані невеликі затори. В автомобільній черзі стояли водії, які їхали до столиці з Броварів та Вишневого.
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