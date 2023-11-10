Киев сковали огромные пробки из-за тревоги — где не проехать
10 ноября 2023 13:43
Очереди из авто. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
В Киеве на Столичном шоссе зафиксированы большие пробки. Очереди из авто заметили сегодня, 10 ноября, после оглашения воздушной тревоги.
Об этом сообщил телеграмм-канал "Реальный Киев".
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Также пока не пропускают и грузовики.
"Ужасная пробка из-за тревоги на Столичном шоссе. Южный мост перекрыт. Фуры не пропускают, шоссе стоит", — добавили в сообщении.
Также в большие пробки можно попасть на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, если ехать до станции метро "Академгородок".
Отметим, что 9 ноября на въезде в Киев были зафиксированы небольшие пробки. В автомобильной очереди стояли водители, ехавшие в столицу из Броваров и Вишневого.
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