Киев сковали огромные пробки из-за тревоги — где не проехать

Очереди из авто. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве на Столичном шоссе зафиксированы большие пробки. Очереди из авто заметили сегодня, 10 ноября, после оглашения воздушной тревоги.

Об этом сообщил телеграмм-канал "Реальный Киев".

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Также пока не пропускают и грузовики.

"Ужасная пробка из-за тревоги на Столичном шоссе. Южный мост перекрыт. Фуры не пропускают, шоссе стоит", — добавили в сообщении.

Пробки на Столичном шоссе в Киеве. Фото: Google Maps

Также в большие пробки можно попасть на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, если ехать до станции метро "Академгородок".

Пробки в Киеве. Фото: Google Maps

Отметим, что 9 ноября на въезде в Киев были зафиксированы небольшие пробки. В автомобильной очереди стояли водители, ехавшие в столицу из Броваров и Вишневого.