Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киев сковали огромные пробки из-за тревоги — где не проехать arrow

Киев сковали огромные пробки из-за тревоги — где не проехать

10 ноября 2023 13:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Киев сковали огромные пробки из-за тревоги — где не проехать
Очереди из авто. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве на Столичном шоссе зафиксированы большие пробки. Очереди из авто заметили сегодня, 10 ноября, после оглашения воздушной тревоги.

Об этом сообщил телеграмм-канал "Реальный Киев".

Читайте также:

Какая ситуация на дорогах

Также пока не пропускают и грузовики.

"Ужасная пробка из-за тревоги на Столичном шоссе. Южный мост перекрыт. Фуры не пропускают, шоссе стоит", — добавили в сообщении.

пробки в столице
Пробки на Столичном шоссе в Киеве. Фото: Google Maps

Также в большие пробки можно попасть на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, если ехать до станции метро "Академгородок".

пробки в столице
Пробки в Киеве. Фото: Google Maps

Отметим, что 9 ноября на въезде в Киев были зафиксированы небольшие пробки. В автомобильной очереди стояли водители, ехавшие в столицу из Броваров и Вишневого.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме