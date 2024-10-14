Осінні пейзажі Києва — фоторепортажі Новини.LIVE

Київ спалахнув осінніми фарбами — фоторепортаж Новини.LIVE
У Києві панує осінь — після спекотного літа синоптики лякають похолоданням та дощовими прогнозами. А поки температура повітря дозволяє довгі прогулянки парками, кияни насолоджуються яскравими осінніми кольорами.
Як змінився Київ восени — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
У Києві панує осінь — фото
Осінь поки не остаточно розфарбувала столицю у жовте та червоне. Зелені кольори все ще займають значне місце у палітрі міста.
Зранку Київські вулички та парки все частіше огортають тумани, що добре відчувають на себе прихильники пробіжок.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 15 жовтня погода у Києві та області очікується похмура та дощова. Температура повітря поступово знижується і синоптики попереджають вже про +3 °C вночі.
Також Новини.LIVE писали, що синоптики зробили попередження для жителів Львівщини. Так, 15 жовтня у Львові та області очікуються опади. У горах навіть пройде мокрий сніг.
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