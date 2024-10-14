Осенние пейзажи Киева — фоторепортажи Новини.LIVE

Киев вспыхнул осенними красками — фоторепортаж Новини.LIVE
В Киеве царит осень — после жаркого лета синоптики пугают похолоданием и дождливыми прогнозами. А пока температура воздуха позволяет долгие прогулки по паркам, киевляне наслаждаются яркими осенними цветами.
Как изменился Киев осенью — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
В Киеве царит осень — фото
Осень пока не окончательно раскрасила столицу в желтые и красные цвета. Зеленый все еще занимает значительное место в палитре города.
Утром киевские улочки и парки все чаще окутывают туманы, которые хорошо чувствуют на себе сторонники пробежек.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 15 октября погода в Киеве и области ожидается пасмурная и дождливая. Температура воздуха постепенно снижается и синоптики предупреждают уже около +3 °C ночью.
Также Новини.LIVE писали, что синоптики сделали предупреждение для жителей Львовщины. 15 октября во Львове и области ожидаются осадки. В горах пройдет мокрый снег.
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