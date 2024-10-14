Осенние пейзажи Киева — фоторепортажи Новини.LIVE

Прохожие в парке, Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве царит осень — после жаркого лета синоптики пугают похолоданием и дождливыми прогнозами. А пока температура воздуха позволяет долгие прогулки по паркам, киевляне наслаждаются яркими осенними цветами.

Как изменился Киев осенью — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Утренний туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве царит осень — фото

Осень пока не окончательно раскрасила столицу в желтые и красные цвета. Зеленый все еще занимает значительное место в палитре города.

Киевляне в парке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мужчина сидит в парке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Самокаты на улице, Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Утром киевские улочки и парки все чаще окутывают туманы, которые хорошо чувствуют на себе сторонники пробежек.

Спортсмены в парке, Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Уютный киевский парк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обзорная площадка, Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Солнечный день в парке, Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 15 октября погода в Киеве и области ожидается пасмурная и дождливая. Температура воздуха постепенно снижается и синоптики предупреждают уже около +3 °C ночью.

Также Новини.LIVE писали, что синоптики сделали предупреждение для жителей Львовщины. 15 октября во Львове и области ожидаются осадки. В горах пройдет мокрый снег.