Головна Київ Київ стоїть у заторах через ожеледицю — яка ситуація в столиці

Київ стоїть у заторах через ожеледицю — яка ситуація в столиці

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 10:36
Затори у Києві 16 лютого — яка ситуація на дорогах через негоду
Затор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сильний снігопад і мороз паралізували рух у Києві. Вулиці вкриті снігом та кригою, через що в місті утворилися затори й ускладнився проїзд транспорту.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE в понеділок, 16 лютого.

У Києві транспортний колапс через негоду

Зокрема, снігом замело Хрещатик — комунальники розчищають проїжджу частину та посипають тротуари реагентами. Дороги в центрі міста подекуди вкриті льодом, що значно ускладнює рух транспорту.

У соцмережах водії скаржаться на нерозчищені автошляхи та складні умови пересування.

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати автомобілі на тротуарах, крайніх смугах доріг і на узбіччях, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки.

Снігопад у Києві 16 лютого
Спецтехніка розчищає сніг. Фото: Новини.LIVE 

Водночас у Київській міській державній адміністрації звітують про масштабну роботу комунальних служб — вночі в столиці працювали 289 одиниць спецтехніки.

Також стало відомо, що на двох станціях метро в Києві обвалилася стеля.

Київ затори зима ожеледиця снігопад
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
