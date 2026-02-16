Затори у Києві 16 лютого — яка ситуація на дорогах через негоду

Затор у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сильний снігопад і мороз паралізували рух у Києві. Вулиці вкриті снігом та кригою, через що в місті утворилися затори й ускладнився проїзд транспорту.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE в понеділок, 16 лютого.

Зокрема, снігом замело Хрещатик — комунальники розчищають проїжджу частину та посипають тротуари реагентами. Дороги в центрі міста подекуди вкриті льодом, що значно ускладнює рух транспорту.

У соцмережах водії скаржаться на нерозчищені автошляхи та складні умови пересування.

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати автомобілі на тротуарах, крайніх смугах доріг і на узбіччях, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки.

Спецтехніка розчищає сніг. Фото: Новини.LIVE

Водночас у Київській міській державній адміністрації звітують про масштабну роботу комунальних служб — вночі в столиці працювали 289 одиниць спецтехніки.

Також стало відомо, що на двох станціях метро в Києві обвалилася стеля.