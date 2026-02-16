Пробки в Киеве 16 февраля — какая ситуация на дорогах из-за непогоды

Пробка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сильный снегопад и мороз парализовали движение в Киеве. Улицы покрыты снегом и льдом, из-за чего в городе образовались пробки и усложнился проезд транспорта.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в понедельник, 16 февраля.

В частности, снегом замело Крещатик — коммунальщики расчищают проезжую часть и посыпают тротуары реагентами. Дороги в центре города местами покрыты льдом, что значительно затрудняет движение транспорта.

В соцсетях водители жалуются на нерасчищенные автодороги и сложные условия передвижения.

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Спецтехника расчищает снег. Фото: Новини.LIVE

В то же время в Киевской городской государственной администрации отчитываются о масштабной работе коммунальных служб — ночью в столице работали 289 единиц спецтехники.

Также стало известно, что на двух станциях метро в Киеве обвалился потолок.