Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев стоит в пробках из-за гололеда — какая ситуация в столице

Киев стоит в пробках из-за гололеда — какая ситуация в столице

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 10:36
Пробки в Киеве 16 февраля — какая ситуация на дорогах из-за непогоды
Пробка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сильный снегопад и мороз парализовали движение в Киеве. Улицы покрыты снегом и льдом, из-за чего в городе образовались пробки и усложнился проезд транспорта.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в понедельник, 16 февраля.

Реклама
Читайте также:

В Киеве транспортный коллапс из-за непогоды

В частности, снегом замело Крещатик — коммунальщики расчищают проезжую часть и посыпают тротуары реагентами. Дороги в центре города местами покрыты льдом, что значительно затрудняет движение транспорта.

В соцсетях водители жалуются на нерасчищенные автодороги и сложные условия передвижения.

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Снігопад у Києві 16 лютого
Спецтехника расчищает снег. Фото: Новини.LIVE

В то же время в Киевской городской государственной администрации отчитываются о масштабной работе коммунальных служб — ночью в столице работали 289 единиц спецтехники.

Также стало известно, что на двух станциях метро в Киеве обвалился потолок.

Киев пробки зима гололедица снегопад
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации