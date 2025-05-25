День Києва 2025 — найцікавіші факти про столицю та які безплатні заходи можна відвідати

Пам'ятник засновникам Києва. Фото: Вандрівка

В останню неділю травня у Києві традиційно відзначають День міста. Столиці виповнюється 1543 роки.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші факти про столицю та які безкоштовні заходи можна відвідати у День Києва.

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Історія заснування

Київ — одне з найдавніших міст Європи, історія якого бере початок з 482 року. За легендою, його заснували брати Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь, а назву місто отримало на честь старшого з братів. Вперше День Києва відзначили у 1982 році, коли столиця святкувала 1500-річчя з часу заснування.

Золоті ворота у Києві. Фото: Вікіпедія

Вулиці, що творять історію

Вулиця Володимирська — одна з найстаріших у Києві, їй понад тисячу років. У часи Київської Русі її називали Мостом — так позначали шлях, що вів від Золотих воріт. Сучасну назву вулиця отримала у 1930-х роках. Сьогодні це одна з найвідоміших історичних і туристичних вулиць столиці.

Найдовшою вулицею Києва є Броварський проспект. Раніше це був шлях до Чернігова. За роки існування проспект не раз змінював назву, а нинішня закріпилася з 1993 року. З 1912 по 1941 рік тут навіть ходив трамвай, що з’єднував Київ з Броварами.

У центрі міста є короткий Інженерний провулок — трохи довший за 60 метрів. Він існує ще з ХІХ століття й досі зберігає свою назву.

Головна вулиця столиці — Хрещатик — широка на 75 метрів і є найширшою в Україні. Колись це місце було мисливською територією князів. Назва, ймовірно, походить від старої назви місцевості — Хрещата долина. У 2010 році Хрещатик увійшов до рейтингу найдорожчих вулиць світу.

Найвужчою ж вулицею Києва є Георгіївський провулок — його проїжджа частина має ширину лише 5,4 метра. Тут розташований унікальний рожевий будинок кінця ХІХ століття, що є пам’яткою архітектури.

Вулиця Хрещатик у Києві. Фото: Вікіпедія

Рекорди столиці

Київ пишається своїми унікальними об’єктами. Станція метро "Арсенальна" — найглибша у світі, розташована на глибині 105 метрів під землею.

А монумент "Батьківщина-Мати", що здіймається на 102 метри, входить до п’ятірки найвищих скульптур.

Монумент "Батьківщина-Мати". Фото: Вікіпедія

Добірка безкоштовних подій

25 травня з 12:00 до 17:00 на вулиці Інститутській, 24/7 відбудеться поп-ап "Вишневого Пирога" — камерна ініціатива української фотографки Саші Луніної. У креативному просторі відбудеться мінібарахолка, пригощатимуть вишневим пирогом та продаватимуть квіти. Усі зібрані кошти підуть на підтримку актуальних зборів для допомоги українським військовим. Вхід вільний.

Окрім цього, у центрі "Український дім" відкрита виставка "ПроЗорі", яка презентує понад 200 робіт київських митців: живопис, графіку, скульптуру та архівні матеріали. Вхід безкоштовний для пільгових категорій громадян.

Виставка "ПроЗорі". Фото: FG Kyiv Art Go/Facebook

Також з 12:00 до 17:00 у творчому просторі Squat 17b на вулиці Терещенківській, 17б, відбудеться благодійний ярмарок митців. У літньому дворі свої роботи представлять українські художники та крафтери. Відвідувачі зможуть придбати комікси, авторські прикраси, листівки, а також унікальні речі, виставлені на аукціон. Усі вторговані кошти підуть на підтримку актуальних благодійних зборів. Вхід вільний, із можливістю зробити донат.

А на ВДНГ триватиме Фестиваль кар’єри. Гості можуть відвідати ярмарок вакансій, зустрітися з представниками освітніх установ, пройти майстер-класи, взяти участь у воркшопах і профорієнтаційних панельних дискусіях. Програма передбачає інтерактивні зони для неформального спілкування, консультацій і дозвілля. Вхід на всі заходи вільний. Фоторепортаж з попередніх днів можна подивитися за посиланням.

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, що у Києві з’явився Музей магнітів, де можна обмінятися сувенірами. А також у такий спосіб допомогти Збройним силам України.