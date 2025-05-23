Фестиваль карʼєри в Києві — фоторепортаж з ВДНГ

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) з 22 по 25 травня триває фестиваль карʼєри. Участь в ньому візьмуть понад сто роботодавців.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Фестиваль карʼєри в Києві

На ВДНГ є цікаві зони з експрес-співбесідами, зони експертів, завдяки яким можна навчитися писати резюме та створювати відеовізитки.

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Крім того, є інтерактивні зони, де можна спробувати себе в новій професії, зони університетів та різноманітні експонати. Зокрема, на фестиваль виставили реальний пасажирський літак Ту-134 Київського авіаційного інституту. Навчальний заклад проводить екскурсії за донат.

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 22 травня в Києві відкрилась фотовиставка до Дня Героїв Головного управління розвідки.

А 21 травня в столиці відбулося відкриття документальної виставки "Останній рік" українських фотографів Владислави та Костянтина Ліберових.