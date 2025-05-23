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Головна Київ У Києві на ВДНГ триває фестиваль карʼєри — фоторепортаж

У Києві на ВДНГ триває фестиваль карʼєри — фоторепортаж

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Дата публікації: 23 травня 2025 17:04
Фестиваль карʼєри в Києві — фоторепортаж з ВДНГ
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) з 22 по 25 травня триває фестиваль карʼєри. Участь в ньому візьмуть понад сто роботодавців.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Фестиваль карʼєри в Києві

На ВДНГ є цікаві зони з експрес-співбесідами, зони експертів, завдяки яким можна навчитися писати резюме та створювати відеовізитки.

Фестиваль карʼв
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль карʼєри в Києві
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль карʼєри на ВДНГ
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE
Літак КАІ на ВДНГ
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE
У Києві проходить фестиваль карʼєри
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Крім того, є інтерактивні зони, де можна спробувати себе в новій професії, зони університетів та різноманітні експонати. Зокрема, на фестиваль виставили реальний пасажирський літак Ту-134 Київського авіаційного інституту. Навчальний заклад проводить екскурсії за донат.

На ВДНГ проходить фестиваль карʼєри
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE
Учасники фестивалю карʼєри
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE
Фестиваль карʼєри в Києві 23 травня
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE
Літак на фестивалі карʼєри
Фестиваль карʼєри в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 22 травня в Києві відкрилась фотовиставка до Дня Героїв Головного управління розвідки.

А 21 травня в столиці відбулося відкриття документальної виставки "Останній рік" українських фотографів Владислави та Костянтина Ліберових.

Київ робота фестиваль ВДНГ кар'єра
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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