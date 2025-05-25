День Киева 2025 — самые интересные факты о столице и какие бесплатные мероприятия можно посетить

Памятник основателям Киева. Фото: Вандровка

В последнее воскресенье мая в Киеве традиционно отмечают День города. Столице исполняется 1543 года.

Новини.LIVE собрали самые интересные факты о столице и какие бесплатные мероприятия можно посетить в День Киева.

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История основания

Киев — один из древнейших городов Европы, история которого берет начало с 482 года. По легенде, его основали братья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь, а название город получил в честь старшего из братьев. Впервые День Киева отметили в 1982 году, когда столица праздновала 1500-летие со времени основания.

Золотые ворота в Киеве. Фото: Википедия

Улицы, которые творят историю

Улица Владимирская — одна из старейших в Киеве, ей более тысячи лет. Во времена Киевской Руси ее называли Мостом — так обозначали путь, который вел от Золотых ворот. Современное название улица получила в 1930-х годах. Сегодня это одна из самых известных исторических и туристических улиц столицы.

Самой длинной улицей Киева является Броварской проспект. Раньше это был путь в Чернигов. За годы существования проспект не раз менял название, а нынешнее закрепилось с 1993 года. С 1912 по 1941 год здесь даже ходил трамвай, соединявший Киев с Броварами.

В центре города есть короткий Инженерный переулок — чуть длиннее 60 метров. Он существует еще с XIX века и до сих пор сохраняет свое название.

Главная улица столицы — Крещатик — широкая на 75 метров и является самой широкой в Украине. Когда-то это место было охотничьей территорией князей. Название, вероятно, происходит от старого названия местности — Крещатая долина. В 2010 году Крещатик вошел в рейтинг самых дорогих улиц мира.

Самой же узкой улицей Киева является Георгиевский переулок — его проезжая часть имеет ширину всего 5,4 метра. Здесь расположен уникальный розовый дом конца XIX века, который является памятником архитектуры.

Улица Крещатик в Киеве. Фото: Википедия

Рекорды столицы

Киев гордится своими уникальными объектами. Станция метро "Арсенальная" — самая глубокая в мире, расположенная на глубине 105 метров под землей.

А монумент "Родина-Мать", возвышающийся на 102 метра, входит в пятерку самых высоких скульптур.

Монумент "Родина-Мать". Фото: Википедия

Подборка бесплатных событий

25 мая с 12:00 до 17:00 на улице Институтской, 24/7 состоится поп-ап "Вишневого Пирога" — камерная инициатива украинского фотографа Саши Луниной. В креативном пространстве пройдет мини-барахолка, будут угощать вишневым пирогом и продавать цветы. Все собранные средства пойдут на поддержку актуальных сборов для помощи украинским военным. Вход свободный.

Кроме этого, в центре "Украинский дом" открыта выставка "ПроЗорі", которая представляет более 200 работ киевских художников: живопись, графику, скульптуру и архивные материалы. Вход бесплатный для льготных категорий граждан.

Выставка "ПроЗорі". Фото: FG Kyiv Art Go/Facebook

Также с 12:00 до 17:00 в творческом пространстве Squat 17b на улице Терещенковской, 17б, состоится благотворительная ярмарка художников. В летнем дворе свои работы представят украинские художники и крафтеры. Посетители смогут приобрести комиксы, авторские украшения, открытки, а также уникальные вещи, выставленные на аукцион. Все вырученные средства пойдут на поддержку актуальных благотворительных сборов. Вход свободный, с возможностью сделать донат.

А на ВДНХ будет проходить Фестиваль карьеры. Гости могут посетить ярмарку вакансий, встретиться с представителями образовательных учреждений, пройти мастер-классы, принять участие в воркшопах и профориентационных панельных дискуссиях. Программа предусматривает интерактивные зоны для неформального общения, консультаций и досуга. Вход на все мероприятия свободный. Фоторепортаж с предыдущих дней можно посмотреть по ссылке.

Фестиваль карьеры в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что в Киеве появился Музей магнитов, где можно обменяться сувенирами. А также таким образом помочь Вооруженным силам Украины.