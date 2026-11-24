Хрещатик під час відключення електроенергії в Києві. Фото: Reuters

У вівторок, 24 листопада, у столиці та Київській області електроенергію подаватимуть за графіками. Для Києва оприлюднили години знеструмлень для 60 груп споживачів, а для області — для 12 підгруп. Залежно від черги світло може зникати кілька разів на день.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на графіки ДТЕК.

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Графік відключення світла у Києві 24 листопада

Для мешканців столиці передбачено кілька періодів без електрики. У деяких групах відключення починаються ще вночі. Найдовші перерви можуть тривати до п'яти годин поспіль.

Години відключень за групами:

Групи 1, 13, 25, 37, 49: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00.

Групи 2, 14, 26, 38, 50: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00.

Групи 3, 15, 27, 39, 51: 04:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00.

Групи 4, 16, 28, 40, 52: 05:30–09:30, 13:30–18:00.

Групи 5, 17, 29, 41, 53: 06:00–10:00, 14:00–18:30.

Групи 6, 18, 30, 42, 54: 06:00–10:30, 14:30–19:00.

Групи 7, 19, 31, 43, 55: 01:30–04:30, 08:00–12:00, 15:00–20:00.

Групи 8, 20, 32, 44, 56: 08:00–12:30, 16:00–20:00.

Групи 9, 21, 33, 45, 57: 09:00–13:30, 16:30–20:30.

Групи 10, 22, 34, 46, 58: 09:30–14:00, 17:00–21:30.

Групи 11, 23, 35, 47, 59: 10:00–14:30, 18:00–22:30.

Групи 12, 24, 36, 48, 60: 00:00–01:30, 10:30–15:00, 18:30–23:00.

Графік відключення світла на Київщині 24 листопада

У населених пунктах області діє окремий розклад. Для одних підгруп електропостачання обмежуватимуть із самого ранку, для інших — переважно вдень та ввечері.

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Години відключень за підгрупами:

Підгрупа 1.1: 06:00–11:00, 16:00–21:00.

Підгрупа 1.2: 06:00–11:00, 16:00–21:00.

Підгрупа 2.1: 06:00–13:30, 18:00–22:00.

Підгрупа 2.2: 06:00–13:30, 18:00–22:00.

Підгрупа 3.1: 00:00–02:30, 08:00–14:30, 20:30–22:00.

Підгрупа 3.2: 10:30–16:30, 20:30–23:30.

Підгрупа 4.1: 10:30–16:30, 21:30–23:30.

Підгрупа 4.2: 12:00–18:30, 21:30–24:00.

Підгрупа 5.1: 12:00–18:30, 23:00–24:00.

Підгрупа 5.2: 13:00–20:00, 23:00–24:00.

Підгрупа 6.1: 13:00–20:00.

Підгрупа 6.2: 02:00–06:30, 14:30–20:00.

Енергетики можуть змінювати години відключень залежно від ситуації в енергосистемі. Тому мешканцям радять перевіряти актуальний розклад за своєю адресою на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 листопада внаслідок російської атаки на Київ постраждали п'ятеро людей. Під ударом опинилися Печерський, Голосіївський та Подільський райони. Рятувальники гасили пожежі й допомагали мешканцям пошкоджених будинків.

Також ми писали про завершення рятувальних робіт у Димері на Київщині. У понеділок, 23 листопада, там закінчили розбирати завали п'ятиповерхівки, в яку російські війська вдарили напередодні. Загинули 11 людей, є постраждалі.