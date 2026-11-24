Крещатик во время отключения электроэнергии в Киеве. Фото: Reuters

Во вторник, 24 ноября, в столице и Киевской области электроэнергия будет подаваться по графикам. Для Киева обнародованы часы отключений для 60 групп потребителей, а для области — для 12 подгрупп. В зависимости от очереди свет может пропадать несколько раз в день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на графики ДТЭК.

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График отключений электроэнергии в Киеве 24 ноября

Для жителей столицы предусмотрено несколько периодов без электричества. В некоторых группах отключения начинаются еще ночью. Самые длительные перерывы могут длиться до пяти часов подряд.

Время отключений по группам:

Группы 1, 13, 25, 37, 49: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00.

Группы 2, 14, 26, 38, 50: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00.

Группы 3, 15, 27, 39, 51: 04:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00.

Группы 4, 16, 28, 40, 52: 05:30–09:30, 13:30–18:00.

Группы 5, 17, 29, 41, 53: 06:00–10:00, 14:00–18:30.

Группы 6, 18, 30, 42, 54: 06:00–10:30, 14:30–19:00.

Группы 7, 19, 31, 43, 55: 01:30–04:30, 08:00–12:00, 15:00–20:00.

Группы 8, 20, 32, 44, 56: 08:00–12:30, 16:00–20:00.

Группы 9, 21, 33, 45, 57: 09:00–13:30, 16:30–20:30.

Группы 10, 22, 34, 46, 58: 09:30–14:00, 17:00–21:30.

Группы 11, 23, 35, 47, 59: 10:00–14:30, 18:00–22:30.

Группы 12, 24, 36, 48, 60: 00:00–01:30, 10:30–15:00, 18:30–23:00.

График отключения света в Киевской области 24 ноября

В населенных пунктах области действует отдельное расписание. Для одних подгрупп электроснабжение будет ограничиваться с самого утра, для других — преимущественно днем и вечером.

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Время отключений по подгруппам:

Подгруппа 1.1: 06:00–11:00, 16:00–21:00.

Подгруппа 1.2: 06:00–11:00, 16:00–21:00.

Подгруппа 2.1: 06:00–13:30, 18:00–22:00.

Подгруппа 2.2: 06:00–13:30, 18:00–22:00.

Подгруппа 3.1: 00:00–02:30, 08:00–14:30, 20:30–22:00.

Подгруппа 3.2: 10:30–16:30, 20:30–23:30.

Подгруппа 4.1: 10:30–16:30, 21:30–23:30.

Подгруппа 4.2: 12:00–18:30, 21:30–24:00.

Подгруппа 5.1: 12:00–18:30, 23:00–24:00.

Подгруппа 5.2: 13:00–20:00, 23:00–24:00.

Подгруппа 6.1: 13:00–20:00.

Подгруппа 6.2: 02:00–06:30, 14:30–20:00.

Энергетики могут изменять часы отключений в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому жителям рекомендуют проверять актуальное расписание по своему адресу на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября в результате российской атаки на Киев пострадали пять человек. Под ударом оказались Печерский, Голосеевский и Подольский районы. Спасатели тушили пожары и помогали жителям поврежденных домов.

Также мы писали о завершении спасательных работ в Димере Киевской области. В понедельник, 23 ноября, там закончили разборку завалов пятиэтажного дома, по которому российские войска нанесли удар накануне. Погибли 11 человек, есть пострадавшие.