Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки 23 листопада постраждали п'ятеро людей. Під ударом опинилися Печерський, Голосіївський та Подільський райони столиці. Рятувальники ліквідовували пожежі та допомагали мешканцям пошкоджених будинків.

Про це повідомили у ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала столицю 23 листопада

У Печерському районі загорілися два автомобілі. Полум'я перекинулося на балкон житлової п'ятиповерхівки, внаслідок чого були зруйновані балкони з другого по четвертий поверхи.

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

Надзвичайники загасили пожежу та вивели з будинку двох людей. За цією адресою четверо осіб дістали поранення.

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: ДСНС

У Голосіївському районі пожежа виникла на парковці біля нежитлової будівлі. Внаслідок інциденту постраждала одна людина. Вогнеборці вже ліквідували займання.

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У Подільському районі російський безпілотник влучив у дах житлової п'ятиповерхівки. Вогонь охопив мансардний поверх на площі 400 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, однак рятувальники продовжують розбирати та проливати конструкції.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського удару по житловій п’ятиповерхівці в Димері на Київщині рятувальники понад добу безперервно розбирали завали, намагаючись знайти та врятувати людей. Під час робіт надзвичайники діяли обережно й регулярно оголошували хвилини тиші, оскільки кілька разів виникала загроза повторної атаки. Аварійно-рятувальну операцію завершили 23 листопада.

Раніше ми повідомляли, що 22 листопада російські війська вдарили по супермаркету Novus у Вишневому на Київщині. Серед загиблих внаслідок атаки — 36-річна Марина Мойченко, яка працювала вчителькою початкових класів у місцевому ліцеї "Основа".