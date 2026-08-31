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Київ та область можуть отримати статус прифронтових у вересні

Ua ru
31 серпня 2026 18:35
Київ і Київщина можуть стати прифронтовими вже у вересні
Термінова новина

Київ та Київщина можуть отримати статус прифронтових уже у вересні, — Горбенко

Нардеп Руслан Горбенко заявив в ефірі Вечір.LIVE, що уряд уже близько двох тижнів працює над відповідною постановою.

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За його словами, такий статус передбачатиме додаткові пільги для бізнесу. Зокрема, підприємства зможуть отримати ширші можливості для бронювання працівників.

"Я думаю, що у вересні ми вже побачимо дійсно такий статус, рішення уряду", — зазначив Горбенко.

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Автор:
Євтушенко Аліна

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