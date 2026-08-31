Калашник назвав кількість пошкоджених об'єктів у Милі

Микола Калашник. Фото: КОВА

У селі Мила Бучанського району Київської області продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки та детонації боєприпасів. На місці працюють рятувальники та поліція, а вибухонебезпечні предмети досі можуть детонувати. Фахівці ДСНС займаються локалізацією небезпечних предметів і ліквідацією наслідків трагедії.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Микола Калашник під час спілкування з журналістами, передає журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Калашник розповів про компенсації за пошкоджене житло

Водночас, за словами Калашника, правоохоронці обстежують доступні об'єкти нерухомості.

"Зараз продовжують роботу працівники, ми бачимо і чуємо, на жаль, продовжують детонувати вибухонебезпечні предмети. Відповідні служби займаються локалізацією та ліквідацією наслідків. На місці працюють рятувальники ДСНС, а також поліція. Там, де є можливість доступу до об'єктів нерухомості, проводиться їх обстеження, є попередні розрахунки — близько 296 об'єктів ", — зазначив Калашник.

За словами міністра, постраждалі зможуть отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно в межах державних програм. Наразі місцеві комісії мають оцінити стан кожного об'єкта та визначити рівень його пошкодження. Для власників пошкоджених приватних будинків передбачена компенсація до 500 тисяч гривень. Якщо житло повністю знищене, власники зможуть отримати житловий сертифікат для придбання іншої нерухомості або скористатися програмою відбудови на власній земельній ділянці.

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"Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведена компенсація за пошкоджене і знищене майно, для того, щоб люди у відповідних програмах отримали можливість відновлення або через житлові сертифікати отримали альтернативу і повернулися до власних приміщень. Ми неодмінно зробимо це якнайшвидше і повернемо людей до власних домівок. На жаль, неможливо повернути 38 загиблих людей, які віддали через цю трагедію своє життя", — наголосив міністр.

Калашник додав, що максимальна вартість житлового сертифіката за знищене майно може становити 5–6 млн гривень. Остаточні суми визначатимуть після оцінки пошкоджень спеціальними комісіями.

Увечері у прем’єр-міністра запланована нарада, під час якої розглянуть можливі зміни в правилах роботи підприємств, транспорту та інших об’єктів інфраструктури в умовах тривалих повітряних тривог. За його словами, влада розглядає кілька варіантів подальших дій. Зокрема, йдеться про оптимізацію часу дії чинних обмежень, запровадження окремих винятків або можливий перегляд правил в окремих ситуаціях.

Водночас остаточні рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими. Калашник наголосив, що безпека людей залишається головним пріоритетом, тому будь-які зміни мають бути ретельно врегульовані.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 серпня на місце трагедії у селі Мила Бучанського району прибув начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він оглянув територію та ознайомився з наслідками вибухів і пожежі на складі.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що російські обстріли ускладнюють роботу рятувальників, медиків та інших служб, які ліквідовують наслідки атак. За його словами, на Київщині готуються до можливих нових ударів, а в Дмитрівській громаді продовжує працювати оперативний штаб.