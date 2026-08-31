Киев и Киевская область могут оказаться в прифронтовой зоне уже в сентябре

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Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых уже в сентябре, — Горбенко

Депутат Руслан Горбенко заявил в эфире «Вечер.LIVE», что правительство уже около двух недель работает над соответствующим постановлением.

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По его словам, такой статус будет предусматривать дополнительные льготы для бизнеса. В частности, предприятия смогут получить более широкие возможности для удержания работников.

«Я думаю, что в сентябре мы уже увидим действительно такой статус, решение правительства», — отметил Горбенко.

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