Атака дронів на Київщину: 8 постраждалих та пожежі

РФ п’ятий день атакує Київщину: 8 поранених, пошкоджені склади в трьох районах
Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. За даними Київської обласної військової адміністрації, ворожа атака триває вже п’яту добу поспіль. У селі Погреби Броварського району кількість травмованих унаслідок атаки зросла до восьми людей. У постраждалих діагностували вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми.
Про це повідомляє КОВА, передає Новини.LIVE.
Через удари РФ пошкоджені склади у трьох районах Київщини
Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.
Окрім цього, через російські удари пошкоджень зазнали складські приміщення одразу у трьох районах Київщини — Бучанському, Броварському та Бориспільському.
На місцях працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують пожежі та займаються наслідками атаки.
В адміністрації наголошують, що повітряна тривога в області триває. Жителів Київщини закликають перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки до завершення повітряної загрози.
Як повідомляли Новини.LIVE, у селі Мила Бучанського району Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки та детонації боєприпасів. На місці працюють рятувальники ДСНС і поліція, а вибухонебезпечні предмети досі можуть детонувати. За словами міністра інфраструктури України Миколи Калашника, попередньо внаслідок трагедії пошкоджено 296 об’єктів нерухомості.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 31 серпня російські окупанти атакували склад мережі VARUS у Київській області. Внаслідок удару підприємство зазнало значних збитків, зокрема було знищено велику кількість товарів.