Атака дронів на Київщину: 8 постраждалих та пожежі

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. За даними Київської обласної військової адміністрації, ворожа атака триває вже п’яту добу поспіль. У селі Погреби Броварського району кількість травмованих унаслідок атаки зросла до восьми людей. У постраждалих діагностували вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми.

Про це повідомляє КОВА, передає Новини.LIVE.

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Через удари РФ пошкоджені склади у трьох районах Київщини

Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Київщини

Окрім цього, через російські удари пошкоджень зазнали складські приміщення одразу у трьох районах Київщини — Бучанському, Броварському та Бориспільському.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Київщини

На місцях працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують пожежі та займаються наслідками атаки.

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Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Київщини

В адміністрації наголошують, що повітряна тривога в області триває. Жителів Київщини закликають перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки до завершення повітряної загрози.

Як повідомляли Новини.LIVE, у селі Мила Бучанського району Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки та детонації боєприпасів. На місці працюють рятувальники ДСНС і поліція, а вибухонебезпечні предмети досі можуть детонувати. За словами міністра інфраструктури України Миколи Калашника, попередньо внаслідок трагедії пошкоджено 296 об’єктів нерухомості.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 31 серпня російські окупанти атакували склад мережі VARUS у Київській області. Внаслідок удару підприємство зазнало значних збитків, зокрема було знищено велику кількість товарів.