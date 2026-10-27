Люди йдуть вулицею Києва під час відключення світла. Фото: Getty Images

У Київській області в середу, 28 жовтня 2026 року, застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Час знеструмлень залежатиме від черги, до якої належить адреса споживача.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла на Київщині 28 жовтня

Черга 1.1 — з 06:00 до 08:30 та з 13:30 до 17:30.

Черга 1.2 — з 06:00 до 08:30 та з 13:30 до 17:30.

Черга 2.1 — з 13:30 до 21:00.

Черга 2.2 — з 06:00 до 08:30 та з 13:30 до 17:30.

Черга 3.1 — з 09:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00.

Черга 3.2 — з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00.

Черга 4.1 — з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00.

Черга 4.2 — з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00.

Черга 5.1 — з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00.

Черга 5.2 — з 10:00 до 17:30.

Черга 6.1 — з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00.

Черга 6.2 — з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00.

Перевірити, до якої черги належить конкретна адреса, та стежити за можливими змінами графіків можна на офіційних ресурсах ДТЕК.

Також для жителів столиці інформація про час відключень за адресою доступна на сайті ДТЕК "Київські електромережі", у чат-боті компанії та в застосунку "Київ Цифровий". Переглянути графіки також можна на сайті Yasno або в застосунку Yasno Mobile.

Після відновлення електропостачання фахівці радять не вмикати одночасно всі потужні електроприлади. Варто дати напрузі стабілізуватися та підключати техніку поступово, щоб зменшити навантаження на мережу.

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