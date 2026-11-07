Київ взимку під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

Енергетичні експерти прогнозували ситуацію з електроенергією в столиці взимку. За їхніми словами, Київ може зіштовхнутись з тривалими відключеннями світла через регулярні атаки РФ на енергетику. Вони повідомили, що якщо інтенсивність ударів Росії буде як минулої зими, то киянам варто чекати обмеження електроенергії на дві доби, якщо обстріли послабшають, то на 12 годин — це найкращий сценарій.

Про це заявили співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук та директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "Київського часу".

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Скільки часу Київ може бути без світла взимку

Фахівці оцінили ситуацію з електроенергією в Києві. Вони зазначають, що якщо російські удари збережуть свою високу інтенсивність, як це було минулої зими, то будуть введенні аварійні відключення. Зазначається, що може не бути світла по двоє діб. Водночас якщо вони припиняться, то місто може бути близько 12 годин з електропостачанням і 12 годин без нього на добу. Вони назвали це найкращим сценарієм для столиці.

За словами Володимира Омельченка, місто провалило підготовку до зими.



"Київ пізно почав готуватися. Потрібно було готуватися, як Харків, з 22-го року", — зазначив він.

Новини Києва

Ми писали, що в столиці наразі надскладна ситуація зі світлом та водою. Відомо, що російська атака 7 листопада пошкодила Північний міст, тож його закрили. Цей обстріл також негативно вплинув на роботу систем опалення та водопостачання.

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Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський обстріл 7 листопада пошкодив важливі підстанції, які зʼєднують дві АЕС із столицею. Він звернувся до американського лідера Дональда Трампа, та заявив, що країну не можна залишати наодинці з терором РФ.