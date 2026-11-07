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Главная Киев Киев зимой может оставаться без света до двух суток: эксперт

Киев зимой может оставаться без света до двух суток: эксперт

Ua ru
7 ноября 2026 20:10
Эксклюзив
Зимой столица может оставаться без света до двух суток: эксперт Новини.LIVE
Киев зимой во время отключения электричества. Фото: Новини.LIVE

Энергетические эксперты дали прогноз по ситуации с электроэнергией в столице зимой. По их словам, Киев может столкнуться с длительными отключениями света из-за регулярных атак РФ на энергетику. Они сообщили, что если интенсивность ударов России будет такой же, как прошлой зимой, то киевлянам стоит ожидать ограничения электроснабжения на двое суток, а если обстрелы ослабнут, то на 12 часов — это лучший сценарий.

Об этом заявили соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Київського часу".

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Сколько времени Киев может оставаться без света зимой

Эксперты оценили ситуацию с электроэнергией в Киеве. Они отмечают, что если российские удары сохранят свою высокую интенсивность, как это было прошлой зимой, то будут введены аварийные отключения. Отмечается, что свет может отсутствовать по двое суток. В то же время, если удары прекратятся, то город может находиться около 12 часов с электроснабжением и 12 часов без него в сутки. Они назвали это лучшим сценарием для столицы.

По словам Владимира Омельченко, город провалил подготовку к зиме.

Київ узимку може залишатися без світла до двох діб: експерт - фото 1"Киев поздно начал готовиться. Нужно было готовиться, как Харьков, с 22-го года", — отметил он.

Новости Киева

Мы писали, что в столице сейчас крайне сложная ситуация с электричеством и водой. Известно, что российская атака 7 ноября повредила Северный мост, поэтому его закрыли. Этот обстрел также негативно повлиял на работу систем отопления и водоснабжения.

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Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский обстрел 7 ноября повредил важные подстанции, соединяющие две АЭС со столицей. Он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу и заявил, что страну нельзя оставлять наедине с террором РФ.

Киев электроэнергия зима электроснабжение отключения света Электричество
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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