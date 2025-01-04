Ремонт метро и мостов в Киеве в 2025 году — сколько средств выделят на работы

Ремонтные работы в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевская городская военная администрация (КГГА) объявила перечень транспортных объектов, которые получат финансирование из городского бюджета в 2025 году. В него вошли дороги, мосты, транспортные развязки и объекты общественного транспорта, включая метро.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской военной администрации.

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В 2025 году предусмотрены средства на проектирование следующих объектов:

реставрация Киевского фуникулера;

реконструкция трех тяговых подстанций КП "Киевпастранс";

реконструкция Харьковского путепровода над железной дорогой;

строительство съездов с улицы Саперно-Слободской на Столичное шоссе;

строительство путепроводов над железной дорогой между улицей Сверстюка и бульваром Верховной Рады и как продолжение улицы Суздальской;

строительство дороги через экопарк "Осокорки";

второй выход со станции метро "Вокзальная";

выход со станции метро "Львовская Брама";

строительство Подольско-Выгуровской линии метро (метро на Троещину);

реконструкция улицы Васильковской и Галицкой площади.

Строительство и реконструкция:

реконструкция подстанции на улице Дегтяревской (10 млн грн);

реконструкция путепровода возле станции метро "Дарница" (150 млн грн);

строительство Подольского мостового перехода (400 млн грн);

строительство дороги с ДВРЗ до станции метро "Лесная" (10 млн грн);

реконструкция улицы Стеценко с многоуровневыми транспортными развязками (100 млн грн);

строительство метро на Виноградарь (757 млн грн);

реконструкция Шулявского путепровода (85 млн грн).

Общественные активисты обратили внимание, что немало объектов получили лишь минимальное финансирование на проектирование — менее 1 млн грн. Это сделано для дальнейшей корректировки бюджета, чтобы обеспечить финансирование при необходимости. В частности, это касается подъездной дороги к аэропорту "Жуляны".

В то же время в бюджете не предусмотрели средства на строительство или реконструкцию трамвайных линий, что вызвало возмущение среди общественности.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко сказал, сколько новых вагонов закупят для метро.

Также городской голова отчитался о работе метро в течение 2024 года.