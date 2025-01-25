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Київ виділив допомоги на ЗСУ більше, аніж всі регіони разом

25 січня 2025 10:27
Євгенія Брюховецька - редактор
Київ виділив найбільше допомоги для ЗСУ серед всіх регіонів у 2024 році - дані
Авто для ЗСУ від Києва. Ілюстративне фото: ШоТам
Євгенія Брюховецька - редактор

Київ виділив на допомогу Збройним силам України у вигляді субвенцій близько 4,4 мільярди гривень за три квартали 2024 року. Ця сума є більшою, аніж допомога всіх інших регіонів разом взята.

Про це пише видання "Голка".

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Влада Києва виділила на допомогу ЗСУ найбільшу суму, аніж всі громади в Україні, які надавали відповідні відомості. Столиця передала військовим 4,4 мільярди гривень, тоді як загальний показник всіх регіонів — 4,13 мільярдів гривень.

Допомога від Києва для ЗСУ у 2024 році - статистика
Суми допомоги від міст. Фото: Голка

Також громада Києва виплачувала воїнам та їхнім родинам грошову допомогу, виділяла житло та допомагала з протезуванням тощо. Таким чином загальна сума допомоги минулого року сягнула 10 мільярдів гривень.

Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, у 2024 році місто передало військовим понад 14 тисяч БпЛА, понад 100 автівок, а також системи РЕБ, засоби зв’язку та інше спорядження.

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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у 2024 році Київ отримав 101,7 мільярда гривень доходів, що на 21,5 мільярда більше, аніж попереднього року.

Також ми писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку та країни-партнери виділять близько 7 мільйонів євро для розвитку Чорнобильської зони відчуження. 

Київ ЗСУ військова допомога дрони автомобіль війна в Україні

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