Доходи Києва у 2024 році: скільки заробив бюджет столиці

Майдан Незалежності в Києві. Ілюстративне фото: Суспільне

Бюджет Києва отримав 101,7 мільярдів гривень доходів у 2024 році. Це на 21,5 мільярда більше, аніж у попередньому.

Про це повідомив громадський діяч Сергій Пасюта у Facebook.

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"У 2024-му Київ отримав на 21,5 мільярда більше доходів, ніж у 2023-му: 101,7 млрд проти 80,2", — зазначив Пасюта.

Він уточнив, що надходження відбулися від трьох головних джерел: ПДФО, єдиний податок і на податок прибуток підприємств зросли рік до року на 16,4 мільярди гривень.

Пасюта уточнив, що не також з цієї суми залишилися невитраченими 14,5 мільярди гривень. Він порівняв бюджет з іншими містами України:

Дніпро — 16,9 мільярдів гривень;

Львів — 14,5 мільярда гривень;

Скриншот допису Пасюти

Нагадаємо, київський метрополітен має намір закупити пружини для вагонів на 1,7 мільйона гривень.

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