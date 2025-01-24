Доходи Києва у 2024 році: скільки заробив бюджет столиці

Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році
Бюджет Києва отримав 101,7 мільярдів гривень доходів у 2024 році. Це на 21,5 мільярда більше, аніж у попередньому.
Про це повідомив громадський діяч Сергій Пасюта у Facebook.
Доходи Києва у 2024 році
"У 2024-му Київ отримав на 21,5 мільярда більше доходів, ніж у 2023-му: 101,7 млрд проти 80,2", — зазначив Пасюта.
Він уточнив, що надходження відбулися від трьох головних джерел: ПДФО, єдиний податок і на податок прибуток підприємств зросли рік до року на 16,4 мільярди гривень.
Пасюта уточнив, що не також з цієї суми залишилися невитраченими 14,5 мільярди гривень. Він порівняв бюджет з іншими містами України:
- Дніпро — 16,9 мільярдів гривень;
- Львів — 14,5 мільярда гривень;
Нагадаємо, київський метрополітен має намір закупити пружини для вагонів на 1,7 мільйона гривень.
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