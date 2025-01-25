Киев выделил больше всего помощи для ВСУ среди всех регионов в 2024 году - данные

Киев выделил помощи на ВСУ больше, чем все регионы вместе
Киев выделил на помощь Вооруженным силам Украины в виде субвенций около 4,4 миллиарда гривен за три квартала 2024 года. Эта сумма больше, чем помощь всех других регионов вместе взятых.
Об этом пишет издание "Голка".
Помощь Киева для ВСУ
Власть Киева выделила на помощь ВСУ большую сумму, чем все громады в Украине, которые предоставляли соответствующие сведения. Столица передала военным 4,4 миллиарда гривен, тогда как общий показатель всех регионов — 4,13 миллиарда гривен.
Также громада Киева выплачивала воинам и их семьям денежную помощь, выделяла жилье и помогала с протезированием и тому подобное. Таким образом, общая сумма помощи в прошлом году достигла 10 миллиардов гривен.
Ранее мэр Виталий Кличко сообщал, в 2024 году город передал военным более 14 тысяч БпЛА, более 100 автомобилей, а также системы РЭБ, средства связи и другое снаряжение.
Напомним, в 2024 году Киев получил 101,7 миллиарда гривен доходов, что на 21,5 миллиарда больше, чем в предыдущем году.
Также мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития и страны-партнеры выделят около 7 миллионов евро для развития Чернобыльской зоны отчуждения.
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