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Киев выделил помощи на ВСУ больше, чем все регионы вместе

25 января 2025 10:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Киев выделил больше всего помощи для ВСУ среди всех регионов в 2024 году - данные
Авто для ВСУ от Киева. Иллюстративное фото: ШоТам
Евгения Брюховецкая - редактор

Киев выделил на помощь Вооруженным силам Украины в виде субвенций около 4,4 миллиарда гривен за три квартала 2024 года. Эта сумма больше, чем помощь всех других регионов вместе взятых.

Об этом пишет издание "Голка".

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Помощь Киева для ВСУ

Власть Киева выделила на помощь ВСУ большую сумму, чем все громады в Украине, которые предоставляли соответствующие сведения. Столица передала военным 4,4 миллиарда гривен, тогда как общий показатель всех регионов — 4,13 миллиарда гривен.

Помощь от Киева для ВСУ в 2024 году - статистика
Сумма помощи от городов. Фото: Голка

Также громада Киева выплачивала воинам и их семьям денежную помощь, выделяла жилье и помогала с протезированием и тому подобное. Таким образом, общая сумма помощи в прошлом году достигла 10 миллиардов гривен.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщал, в 2024 году город передал военным более 14 тысяч БпЛА, более 100 автомобилей, а также системы РЭБ, средства связи и другое снаряжение.

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Скриншот поста Кличко

Напомним, в 2024 году Киев получил 101,7 миллиарда гривен доходов, что на 21,5 миллиарда больше, чем в предыдущем году.

Также мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития и страны-партнеры выделят около 7 миллионов евро для развития Чернобыльской зоны отчуждения.

Киев ВСУ военная помощь дроны автомобиль война в Украине

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