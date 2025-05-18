По словам Андрея Витренко, в бюджете столицы выделено лишь 10% на потребности сил обороны Украины

Заседание депутатов Киевсовета. Иллюстративное фото: УНИАН

В киевском бюджете в рамках направления защиты столицы предлагается распределить 6 миллиардов гривен. Однако только 500 миллионов пойдет на программу "Защитник Киева", хотя столица не такая уж бедная и может выделить на эту программу значительно больше средств для поддержки украинских героев.

Об этом в эфире программы Київського часу заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Реклама

Читайте также:

Куда пойдут остальные деньги из бюджета Киева

По словам Витренко, в процентах, в относительных цифрах от части бюджета - это один из самых низких показателей вообще в Украине. Ведь есть общины, которые 20% своего бюджета направляют именно на силы безопасности и обороны, а в Киеве — до 10%.

"Чтобы вы понимали, например, на строительство метро на Виноградарь планируется выделить из этих шести миллиардов примерно 700 миллионов гривен. Но самое удивительное, что в пункте "всякое" указан один миллиард гривен. Что это вообще за пункт?", — говорит Витренко.

Депутат отмечает, что это было бы смешным, если бы не было печальным. Потому что когда подают документ, где написано "всякое" — это, по его мнению, несерьезно.

"И возникают большие вопросы к тем людям, которые готовили в таком виде бюджет города, который должен обеспечивать жизнь более чем трех миллионов граждан", — акцентирует Витренко.

Ранее сообщалось, что в Киеве гражданам, чье жилье получило повреждения во время российских атак, будут выплачивать обновленную финансовую помощь. Решение об этом приняли депутаты Киевсовета.

Также сообщалось, что каждый депутат Киевского совета ежегодно имеет в распоряжении 10 миллионов гривен в рамках депутатского фонда. Эти деньги можно направлять на решение насущных потребностей избирателей.