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Козак сказав, скільки депутати мають грошей на допомогу виборцям

30 квітня 2025 23:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У кожного депутата Київради є 10 мільйонів на рік для допомоги виборцям, — депутат
Депутат Київради Тарас Козак. Фото: Київрада
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Кожен депутат Київської ради щороку має у розпорядженні 10 мільйонів гривень у рамках депутатського фонду. Ці гроші можна спрямовувати на вирішення нагальних потреб виборців.

Про це заявив депутат Київради Тарас Козак в ефірі програми "Київський час" у середу, 30 квітня.

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Гроші з депутатського фонду

Козак зазначив, що кошти з депутатського фонду можна спрямовувати на потреби постраждалих мешканців столиці, зокрема на допомогу переселенцям, пораненим військовим і ремонт житла.

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"У кожного депутата є депутатський фонд на вирішення проблем виборців. 10 млн грн на кожен рік. Ми надали допомогу близько 25 людей, це і військовослужбовці, і пенсіонери, і люди з важкими захворюваннями", — сказав депутат.

За його словами, частину коштів також використовують для дрібних, але термінових ремонтів у будинках, де мешкають постраждалі.

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Раніше ми писали, що 30% депутатів Київради не ходять на роботу, що негативно впливає на бюджетне планування. 

Також ми повідомляли, що закордонні відрядження посадовців Київради тепер будуть ретельно перевіряти.

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