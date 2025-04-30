У кожного депутата Київради є 10 мільйонів на рік для допомоги виборцям, — депутат

Козак сказав, скільки депутати мають грошей на допомогу виборцям
Кожен депутат Київської ради щороку має у розпорядженні 10 мільйонів гривень у рамках депутатського фонду. Ці гроші можна спрямовувати на вирішення нагальних потреб виборців.
Про це заявив депутат Київради Тарас Козак в ефірі програми "Київський час" у середу, 30 квітня.
Гроші з депутатського фонду
Козак зазначив, що кошти з депутатського фонду можна спрямовувати на потреби постраждалих мешканців столиці, зокрема на допомогу переселенцям, пораненим військовим і ремонт житла.
"У кожного депутата є депутатський фонд на вирішення проблем виборців. 10 млн грн на кожен рік. Ми надали допомогу близько 25 людей, це і військовослужбовці, і пенсіонери, і люди з важкими захворюваннями", — сказав депутат.
За його словами, частину коштів також використовують для дрібних, але термінових ремонтів у будинках, де мешкають постраждалі.
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