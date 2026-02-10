Родини загиблих медиків, комунальників та рятувальників отримають виплати від Києва

Рятувальники прощаються з загиблим у Києві колегою. Фото: ДСНС

Родини працівників, які втратили життя під час виконання робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією Росії проти України, отримають фінансову підтримку від столиці. Таке рішення ухвалила Київська міська рада.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання Київради у вівторок, 10 лютого.

"За" проголосував 81 депутат.

Згідно з документом, сім’ям загиблих передбачено одноразову адресну виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Допомогу нададуть родинам тих працівників, які загинули на території Києва під час або внаслідок виконання службових обов’язків.

Ця підтримка стосуватиметься співробітників рятувальних, медичних, комунальних та інших служб, які працювали в умовах підвищеної небезпеки.

"Вони ліквідовували наслідки ракетних і дронових атак, відновлювали житлово-комунальну та критичну інфраструктуру, надавали медичну допомогу пораненим і віддали власне життя заради безпеки інших. Ці люди залишалися на своєму посту до останнього подиху в холоді, темряві, серед руйнувань. Цим рішенням ми від імені киян ще раз дякуємо, засвідчуємо пошану загиблим та фінансово підтримуємо їх сім'ї", — зазначили у виступі депутатка Київської міської ради Олеся Зубрицька.

Нагадаємо, у січні в Києві на одному з енергетичних об'єктів загинув рятувальник-верхолаз. Він зірвався з 20-метрової висоти.

Також під час виконання службових обов’язків на одному з об’єктів критичної інфраструктури загинув працівник "Київтеплоенерго".