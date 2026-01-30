У Києві загинув працівник підприємства "Київтеплоенерго"

У Києві на робочому місці помер працівник "Київтеплоенерго"
Дата публікації: 30 січня 2026 23:23
Працівник "Київтеплоенерго". Ілюстративне фото: АР
У Києві загинув 66-річний працівник підприємства "Київтеплоенерго". Чоловік помер під час виконання службових обов’язків на одному з об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомляє КМДА у Telegram у пʼятницю, 30 січня.
Причини смерті встановлюватимуть судово-медичні експерти.
У міській адміністрації висловили щирі співчуття родині загиблого та його колегам.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві загинув енергетик під час виконання службових обов’язків.
А також у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об'єктів загинув рятувальник-верхолаз.
