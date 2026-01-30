У Києві загинув працівник підприємства "Київтеплоенерго"

Працівник "Київтеплоенерго". Ілюстративне фото: АР

У Києві загинув 66-річний працівник підприємства "Київтеплоенерго". Чоловік помер під час виконання службових обов’язків на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє КМДА у Telegram у пʼятницю, 30 січня.

Загинув підприємства "Київтеплоенерго"

Причини смерті встановлюватимуть судово-медичні експерти.

У міській адміністрації висловили щирі співчуття родині загиблого та його колегам.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві загинув енергетик під час виконання службових обов’язків.

А також у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об'єктів загинув рятувальник-верхолаз.