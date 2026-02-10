Семьи погибших медиков, коммунальщиков и спасателей получат выплаты от Киева

Спасатели прощаются с погибшим в Киеве коллегой. Фото: ГСЧС

Семьи работников, которые потеряли жизнь во время выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией России против Украины, получат финансовую поддержку от столицы. Такое решение принял Киевский городской совет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета во вторник, 10 февраля.

"За" проголосовал 81 депутат.

Согласно документу, семьям погибших предусмотрена единовременная адресная выплата в размере 50 тысяч гривен. Помощь окажут семьям тех работников, которые погибли на территории Киева во время или в результате выполнения служебных обязанностей.

Эта поддержка будет касаться сотрудников спасательных, медицинских, коммунальных и других служб, которые работали в условиях повышенной опасности.

"Они ликвидировали последствия ракетных и дроновых атак, восстанавливали жилищно-коммунальную и критическую инфраструктуру, оказывали медицинскую помощь раненым и отдали собственную жизнь ради безопасности других. Эти люди оставались на своем посту до последнего вздоха в холоде, темноте, среди разрушений. Этим решением мы от имени киевлян еще раз благодарим, свидетельствуем уважение погибшим и финансово поддерживаем их семьи", — отметили в выступлении депутат Киевского городского совета Олеся Зубрицкая.

Напомним, в январе в Киеве на одном из энергетических объектов погиб спасатель-верхолаз. Он сорвался с 20-метровой высоты.

Также во время выполнения служебных обязанностей на одном из объектов критической инфраструктуры погиб работник "Киевтеплоэнерго".