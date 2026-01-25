Відео
Ремонтував пошкоджений енергооб'єкт — у Києві загинув рятувальник

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 15:54
Загибель рятувальника у Києві — Олександр Питайчук зірвався з висоти
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС

У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об'єктів загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук. Він допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram 25 січня. 

Загибель рятувальника у Києві

Клименко розповів, що рятувальник зірвався з 20-метрової висоти. На жаль, травми, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Загибель рятувальника у Києві
Олександр Питайчук. Фото: ДСНС

"Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших. Ця служба завжди пов'язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги", — наголосив міністр. 

Водночас у ДСНС зазначили, що Олександр був сміливим, відважним, щирим та цілеспрямованим. Він не лише виконував свій обов'язок, а працював між хаосом і нормальним життям містян. Друзі, рідні та колеги говорять про рятувальника лише добрі і теплі слова. 

"Наразі за кожним увімкненим у квартирі світильником стоїть праця таких, як Олександр. Праця в диму, на висоті, у повітрі та під водою, під загрозою повторних атак, на межі людських можливостей", — наголосили в ДСНС. 

Нагадаємо, 21 січня загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт.  Його уразило струмом на одній з підстанцій.

Крім того, 14 січня у Києві під час робіт із теплозабезпечення загинув енергетик. Це трапилося в Оболонському районі. 

Київ смерть ДСНС обстріли рятувальники
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
