Київ відремонтує пішохідний міст на проспект Науки — тендер

Ремонтні роботи в Києві. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві розпочато тендерну процедуру на проведення протиаварійних ремонтних робіт на пішохідному мосту, що з’єднує Наддніпрянське шосе з проспектом Науки. Його не ремонтували жодного разу з моменту будівництва.

Відповідне оголошення розмістило комунальне підприємство "Київавтошляхміст" на платформі публічних закупівель Prozorro.

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Пішохідний міст був споруджений у 1990 році і за десятки років експлуатації жодного разу не проходив капітального ремонту. За результатами технічного обстеження, проведеного у 2024 році, було зафіксовано суттєві пошкодження конструкцій, які унеможливлюють безпечне користування мостом. У зв’язку з цим на 2025 рік заплановано вжити протиаварійних заходів.

Тендер на ремонт. Фото: скриншот

У рамках запланованих робіт передбачається виконати ремонт опор споруди, повну заміну аварійних балок прогонових будов і сходових маршів, а також оновлення елементів мостового полотна. Очікувана вартість проєкту становить 40,72 млн грн. Відомо, що прийом пропозицій триватиме до 10 травня 2025 року.

Нагадаємо, у Києві виділили кошти на проєктування ремонтних робіт двох мостів. Йдеться про міст на Берестейському проспекті біля станції метро "Святошин" та на перетині Броварського проспекту з вулицею Митрополита Андрея Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна".

Також у столичному метро хочуть перевірити 110 вагонів — відома сума, яку виділили на такі роботи.