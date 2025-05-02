Київ відремонтує пішохідний міст на проспект Науки — тендер

Київ витратить 40 млн грн на ремонт старого мосту — тендер
У Києві розпочато тендерну процедуру на проведення протиаварійних ремонтних робіт на пішохідному мосту, що з’єднує Наддніпрянське шосе з проспектом Науки. Його не ремонтували жодного разу з моменту будівництва.
Відповідне оголошення розмістило комунальне підприємство "Київавтошляхміст" на платформі публічних закупівель Prozorro.
У Києві за понад 40 млн гривень відремонтують пішохідний міст
Пішохідний міст був споруджений у 1990 році і за десятки років експлуатації жодного разу не проходив капітального ремонту. За результатами технічного обстеження, проведеного у 2024 році, було зафіксовано суттєві пошкодження конструкцій, які унеможливлюють безпечне користування мостом. У зв’язку з цим на 2025 рік заплановано вжити протиаварійних заходів.
У рамках запланованих робіт передбачається виконати ремонт опор споруди, повну заміну аварійних балок прогонових будов і сходових маршів, а також оновлення елементів мостового полотна. Очікувана вартість проєкту становить 40,72 млн грн. Відомо, що прийом пропозицій триватиме до 10 травня 2025 року.
Нагадаємо, у Києві виділили кошти на проєктування ремонтних робіт двох мостів. Йдеться про міст на Берестейському проспекті біля станції метро "Святошин" та на перетині Броварського проспекту з вулицею Митрополита Андрея Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна".
Також у столичному метро хочуть перевірити 110 вагонів — відома сума, яку виділили на такі роботи.
Читайте Новини.LIVE!