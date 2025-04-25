У Києві вийшов термін експлуатації 110 вагонів метро, їх перевірять

Люди в метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" проведе експертизу вагонів, оскільки в них вийшов термін служби. Загалом перевірка торкнеться 110 одиниць кузовів.

Тендер на експертизу кузовів з'явився на сайті Prozorro.

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Скриншот тендеру

Перевірка вагонів метро

Серед кузовів, які перевірять, як основний тип вагонів, так і найстаріші "модель Е" — вони випускалися серійно у 1963-1969 роках.

На участь у тендері подалися дві компанії — ДП "УкрНДІВ" та ТОВ "Управляюча компанія "Трансвагонсервіс". Друга компанія запропонувала меншу ціну, готова виконати експертизу вагонів за 2,1 мільйона гривень.

Наразі тендер на стадії кваліфікації переможця. Згідно з документами, фахівці компанії повинні будуть перевірити 110 вагонів: 84 з них — це так звані "номерні вагони", які випускали у Митищах та Санкт-Петербурзі в Росії у 1976-2021 роках, а також 26 вагонів моделі "Е" — їх випускали на тому ж заводі у Митищах з 1963 до 1969 років, вони вже були модернізовані.

Перевірка стосуватиметься технічного стану металоконструкції кузовів, визначення ступеня корозії несучих елементів, виявлення дефектів у конструкціях тощо. Зокрема, фахівці шукатимуть тріщини у зварних швах, злами, деформації, сліди ремонту та спрацювання.

Роботи мають виконати у 2025 році, а дедлайн встановили на 31 грудня. Загалом метро Києва має 800 вагонів, таким чином перевірять кожен сьомий з них.

Нагадаємо, у Києві на пішохідно-велосипедному мосту до Володимирської гірки замінили скло.

А за словами експерта з державного управління у галузі містобудування, на реставрацію мостів у Києві витратили вже 2 мільярди гривень.