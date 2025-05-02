Киев отремонтирует пешеходный мост на проспект Науки — тендер

Ремонтные работы в Киеве. Фото иллюстративное архивное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве начата тендерная процедура на проведение противоаварийных ремонтных работ на пешеходном мосту, соединяющем Надднепрянское шоссе с проспектом Науки. Его не ремонтировали ни разу с момента строительства.

Соответствующее объявление разместило коммунальное предприятие "Киевавтодормост" на платформе публичных закупок Prozorro.

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Пешеходный мост был построен в 1990 году и за десятки лет эксплуатации ни разу не проходил капитального ремонта. По результатам технического обследования, проведенного в 2024 году, были зафиксированы существенные повреждения конструкций, которые делают невозможным безопасное пользование мостом. В связи с этим на 2025 год запланировано принять противоаварийные мероприятия.

Тендер на ремонт. Фото: скриншот

В рамках запланированных работ предполагается выполнить ремонт опор сооружения, полную замену аварийных балок пролетных строений и лестничных маршей, а также обновление элементов мостового полотна. Ожидаемая стоимость проекта составляет 40,72 млн грн. Известно, что прием предложений продлится до 10 мая 2025 года.

Напомним, в Киеве выделили средства на проектирование ремонтных работ двух мостов. Речь идет о мосте на Берестейском проспекте возле станции метро "Святошин" и на пересечении Броварского проспекта с улицей Митрополита Андрея Шептицкого возле станции метро "Левобережная".

Также в столичном метро хотят проверить 110 вагонов — известна сумма, которую выделили на такие работы.