Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київ витратить понад 87 мільйонів на ремонт пішохідних мостів arrow

Київ витратить понад 87 мільйонів на ремонт пішохідних мостів

24 березня 2025 10:21
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві відремонтують мости на Голего та Столичному шосе — оголошено тендери
Ремонт доріг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

У столиці готуються до ремонту двох пішохідних переходів, які з моменту їхнього зведення не проходили жодного капітального оновлення. Йдеться про міст на вулиці Миколи Голего та перехід на Столичному шосе біля СТО-3 в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради

Читайте також:

У Києві відремонтують два пішохідні мости

Обидві конструкції збудовані у 2000-х роках і за майже два десятиліття експлуатації зазнали значних пошкоджень. Дефекти, що виникли у несних конструкціях, загрожують подальшою деградацією та частковим руйнуванням споруд. Щоб запобігти цьому, міська влада оголосила тендери на проведення поточних ремонтних робіт.

Ремонт пішохідного мосту на вул. Миколи Голего, який зведено у 2004 році, оцінили у понад 48 мільйонів гривень. За ці кошти планується відновлення прогонових будов, опор, пішохідної частини, сходів та ліфтових шахт.

null
Тендер на ремонт мосту на вулиці Микола Голего. Фото: скриншот

Ще один тендер стосується переходу на Столичному шосе біля СТО-3, збудованого у 2006 році. Вартість майбутніх робіт оцінили майже у 39,3 мільйона гривень. Тут також планують оновити ключові конструктивні елементи, що потребують негайного ремонту.

null
Тендер на ремонт пішохідного переходу на Столичному шосе. Фото: скриншот

Прийом пропозицій від потенційних виконавців триватиме до 29 березня 2025 року. Переможців визначать за процедурою публічних закупівель через систему Prozorro.

Нагадаємо, у Києві ремонтуватимуть міст через Десенку — вже оголошено тендер

Також стало відомо скільки втратять на ремонт мостів через Русанівський канал.

Київ міст ремонт тендер ProZorro
Реклама
Реклама
Реклама