У Києві відремонтують мости на Голего та Столичному шосе — оголошено тендери

Ремонт доріг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У столиці готуються до ремонту двох пішохідних переходів, які з моменту їхнього зведення не проходили жодного капітального оновлення. Йдеться про міст на вулиці Миколи Голего та перехід на Столичному шосе біля СТО-3 в Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

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Обидві конструкції збудовані у 2000-х роках і за майже два десятиліття експлуатації зазнали значних пошкоджень. Дефекти, що виникли у несних конструкціях, загрожують подальшою деградацією та частковим руйнуванням споруд. Щоб запобігти цьому, міська влада оголосила тендери на проведення поточних ремонтних робіт.

Ремонт пішохідного мосту на вул. Миколи Голего, який зведено у 2004 році, оцінили у понад 48 мільйонів гривень. За ці кошти планується відновлення прогонових будов, опор, пішохідної частини, сходів та ліфтових шахт.

Тендер на ремонт мосту на вулиці Микола Голего. Фото: скриншот

Ще один тендер стосується переходу на Столичному шосе біля СТО-3, збудованого у 2006 році. Вартість майбутніх робіт оцінили майже у 39,3 мільйона гривень. Тут також планують оновити ключові конструктивні елементи, що потребують негайного ремонту.

Тендер на ремонт пішохідного переходу на Столичному шосе. Фото: скриншот

Прийом пропозицій від потенційних виконавців триватиме до 29 березня 2025 року. Переможців визначать за процедурою публічних закупівель через систему Prozorro.

Нагадаємо, у Києві ремонтуватимуть міст через Десенку — вже оголошено тендер.

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