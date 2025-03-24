У Києві відремонтують мости на Голего та Столичному шосе — оголошено тендери

Київ витратить понад 87 мільйонів на ремонт пішохідних мостів
У столиці готуються до ремонту двох пішохідних переходів, які з моменту їхнього зведення не проходили жодного капітального оновлення. Йдеться про міст на вулиці Миколи Голего та перехід на Столичному шосе біля СТО-3 в Києві.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.
У Києві відремонтують два пішохідні мости
Обидві конструкції збудовані у 2000-х роках і за майже два десятиліття експлуатації зазнали значних пошкоджень. Дефекти, що виникли у несних конструкціях, загрожують подальшою деградацією та частковим руйнуванням споруд. Щоб запобігти цьому, міська влада оголосила тендери на проведення поточних ремонтних робіт.
Ремонт пішохідного мосту на вул. Миколи Голего, який зведено у 2004 році, оцінили у понад 48 мільйонів гривень. За ці кошти планується відновлення прогонових будов, опор, пішохідної частини, сходів та ліфтових шахт.
Ще один тендер стосується переходу на Столичному шосе біля СТО-3, збудованого у 2006 році. Вартість майбутніх робіт оцінили майже у 39,3 мільйона гривень. Тут також планують оновити ключові конструктивні елементи, що потребують негайного ремонту.
Прийом пропозицій від потенційних виконавців триватиме до 29 березня 2025 року. Переможців визначать за процедурою публічних закупівель через систему Prozorro.
Нагадаємо, у Києві ремонтуватимуть міст через Десенку — вже оголошено тендер.
Також стало відомо скільки втратять на ремонт мостів через Русанівський канал.
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