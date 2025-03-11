Ремонт мосту через Десенку — у Києві оголосили тендер

Міст через річку Десенка. Фото: kyivvlada

Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" оголосило тендер на проведення протиаварійних заходів на мості через річку Десенка. Ця переправа була побудована 1974 року і з моменту його введення в експлуатацію капітальний ремонт там не проводили.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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Тендер на ремонт мосту через Десенку

"Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" оголосило тендер на проведення протиаварійних заходів із відновлення несних конструкцій перехідних прогонів мосту через річку Десенка", — йдеться у повідомленні.

У підприємстві зазначили, що міст був побудований у 1974 році. Оскільки з моменту його введення в експлуатацію капітальний ремонт там не проводили, то у 2024 році за замовленням "Київавтошляхмосту" було розроблено та затверджено проєкт протиаварійних заходів.

У межах протиаварійних заходів передбачено:

замінити балки прогонових будов;

відремонтувати опори;

відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини;

облаштувати новий гідроізоляційний шар;

укласти асфальтобетонне покриття.

Також відремонтують проїжджу частину частково у другій, третій та четвертій смугах руху автомобільного транспорту в напрямку станції метро "Почайна".

У відомстві повідомили, що очікувана вартість закупівлі 225 005 935 грн. Підрядника визначать за результатами тендеру.

Прийом пропозицій триватиме до 15 березня 2025 року.

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