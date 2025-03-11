Ремонт мосту через Десенку — у Києві оголосили тендер

У Києві оголосили тендер на ремонт мосту через Десенку
Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" оголосило тендер на проведення протиаварійних заходів на мості через річку Десенка. Ця переправа була побудована 1974 року і з моменту його введення в експлуатацію капітальний ремонт там не проводили.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Тендер на ремонт мосту через Десенку
"Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" оголосило тендер на проведення протиаварійних заходів із відновлення несних конструкцій перехідних прогонів мосту через річку Десенка", — йдеться у повідомленні.
У підприємстві зазначили, що міст був побудований у 1974 році. Оскільки з моменту його введення в експлуатацію капітальний ремонт там не проводили, то у 2024 році за замовленням "Київавтошляхмосту" було розроблено та затверджено проєкт протиаварійних заходів.
У межах протиаварійних заходів передбачено:
- замінити балки прогонових будов;
- відремонтувати опори;
- відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини;
- облаштувати новий гідроізоляційний шар;
- укласти асфальтобетонне покриття.
Також відремонтують проїжджу частину частково у другій, третій та четвертій смугах руху автомобільного транспорту в напрямку станції метро "Почайна".
У відомстві повідомили, що очікувана вартість закупівлі 225 005 935 грн. Підрядника визначать за результатами тендеру.
Прийом пропозицій триватиме до 15 березня 2025 року.
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