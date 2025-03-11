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У Києві оголосили тендер на ремонт мосту через Десенку

11 березня 2025 09:51
Карина Приходько - Редактор
Ремонт мосту через Десенку — у Києві оголосили тендер
Міст через річку Десенка. Фото: kyivvlada
Карина Приходько - Редактор

Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" оголосило тендер на проведення протиаварійних заходів на мості через річку Десенка. Ця переправа була побудована 1974 року і з моменту його введення в експлуатацію капітальний ремонт там не проводили. 

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

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Тендер на ремонт мосту через Десенку

"Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" оголосило тендер на проведення протиаварійних заходів із відновлення несних конструкцій перехідних прогонів мосту через річку Десенка", — йдеться у повідомленні. 

У підприємстві зазначили, що міст був побудований у 1974 році. Оскільки з моменту його введення в експлуатацію капітальний ремонт там не проводили, то у 2024 році за замовленням "Київавтошляхмосту" було розроблено та затверджено проєкт протиаварійних заходів.

У межах протиаварійних заходів передбачено:

  • замінити балки прогонових будов;
  • відремонтувати опори;
  • відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини;
  • облаштувати новий гідроізоляційний шар;
  • укласти асфальтобетонне покриття.

Також відремонтують проїжджу частину частково у другій, третій та четвертій смугах руху автомобільного транспорту в напрямку станції метро "Почайна".

У відомстві повідомили, що очікувана вартість закупівлі 225 005 935 грн. Підрядника визначать за результатами тендеру.

Прийом пропозицій триватиме до 15 березня  2025 року.

Нагадаємо, для метро в Києві закуплять 50 нових вагонів. Для цього оголосили тендер. 

Також ми писали, що у Києві посадовця РДА підозрюють у розтраті понад 130 тис. грн. Справа стосується переплати на закупівлі подовжувачів для укриттів. 

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