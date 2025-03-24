В Киеве отремонтируют мосты на Голего и Столичном шоссе — объявлены тендеры

Ремонт дорог в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В столице готовятся к ремонту двух пешеходных переходов, которые с момента их возведения не получили ни одного капитального обновления. Речь идет о мосте на улице Николая Голего и переходе на Столичном шоссе возле СТО-3 в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

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Обе конструкции построены в 2000-х годах и за почти два десятилетия эксплуатации получили значительные повреждения. Дефекты, возникшие в несущих конструкциях, угрожают дальнейшей деградацией и частичным разрушением сооружений. Чтобы предотвратить это, городские власти объявили тендеры на проведение текущих ремонтных работ.

Ремонт пешеходного моста на ул. Николая Голего, который возведен в 2004 году, оценили в более 48 миллионов гривен. За эти средства планируется восстановление пролетных строений, опор, пешеходной части, лестниц и лифтовых шахт.

Тендер на ремонт моста на улице Николай Голего. Фото: скриншот

Еще один тендер касается перехода на Столичном шоссе возле СТО-3, построенного в 2006 году. Стоимость предстоящих работ оценили почти в 39,3 миллиона гривен. Здесь также планируют обновить ключевые конструктивные элементы, требующие немедленного ремонта.

Тендер на ремонт пешеходного перехода на Столичном шоссе. Фото: скриншот

Прием предложений от потенциальных исполнителей продлится до 29 марта 2025 года. Победителей определят по процедуре публичных закупок через систему Prozorro.

Напомним, в Киеве будут ремонтировать мост через Десенку — уже объявлен тендер.

Также стало известно, сколько потратят на ремонт мостов через Русановский канал.