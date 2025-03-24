В Киеве отремонтируют мосты на Голего и Столичном шоссе — объявлены тендеры

Киев потратит более 87 миллионов на ремонт пешеходных мостов
В столице готовятся к ремонту двух пешеходных переходов, которые с момента их возведения не получили ни одного капитального обновления. Речь идет о мосте на улице Николая Голего и переходе на Столичном шоссе возле СТО-3 в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.
В Киеве отремонтируют два пешеходных моста
Обе конструкции построены в 2000-х годах и за почти два десятилетия эксплуатации получили значительные повреждения. Дефекты, возникшие в несущих конструкциях, угрожают дальнейшей деградацией и частичным разрушением сооружений. Чтобы предотвратить это, городские власти объявили тендеры на проведение текущих ремонтных работ.
Ремонт пешеходного моста на ул. Николая Голего, который возведен в 2004 году, оценили в более 48 миллионов гривен. За эти средства планируется восстановление пролетных строений, опор, пешеходной части, лестниц и лифтовых шахт.
Еще один тендер касается перехода на Столичном шоссе возле СТО-3, построенного в 2006 году. Стоимость предстоящих работ оценили почти в 39,3 миллиона гривен. Здесь также планируют обновить ключевые конструктивные элементы, требующие немедленного ремонта.
Прием предложений от потенциальных исполнителей продлится до 29 марта 2025 года. Победителей определят по процедуре публичных закупок через систему Prozorro.
Напомним, в Киеве будут ремонтировать мост через Десенку — уже объявлен тендер.
Также стало известно, сколько потратят на ремонт мостов через Русановский канал.
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