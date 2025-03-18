У Києві відремонтують два мости — які саме і скільки витратять
Комунальна корпорація "Київавтодор" має намір організувати тендери 20-21 березня. Компанії, які буде обрано, здійснять проєктування ремонту двох мостів через Русанівський канал.
Про це повідомляє портал Prozorro.
У Києві відремонтують два мости через Русанівський канал
Один з мостів знаходиться поблизу готелю "Славутич", а інший — між вулицями Ентузіастів та Бориса Мартоса (колишня назва — Плеханова). Обидва мости були збудовані в 1960-х роках і мають по чотири смуги для автомобільного руху.
Згідно з планами, ремонт передбачає оновлення дорожнього покриття, створення безбар'єрного простору, облаштування велосипедних доріжок та озеленення навколишньої території.
Вартість розробки проєктно-кошторисної документації складає 15,6 мільйона гривень, з розподілом по 7,8 мільйона гривень на кожен міст. Завершення розробки проєктів планується до кінця року.
Нагадаємо, що 12 березня Рада оборони Києва ухвалила рішення дозволити рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.
А у "Київавтодорі" анонсували ремонт низки столичних мостів у 2025 році.
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