Ремонтні роботи на мості. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальна корпорація "Київавтодор" має намір організувати тендери 20-21 березня. Компанії, які буде обрано, здійснять проєктування ремонту двох мостів через Русанівський канал.

Про це повідомляє портал Prozorro.

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У Києві відремонтують два мости через Русанівський канал

Один з мостів знаходиться поблизу готелю "Славутич", а інший — між вулицями Ентузіастів та Бориса Мартоса (колишня назва — Плеханова). Обидва мости були збудовані в 1960-х роках і мають по чотири смуги для автомобільного руху.

Згідно з планами, ремонт передбачає оновлення дорожнього покриття, створення безбар'єрного простору, облаштування велосипедних доріжок та озеленення навколишньої території.

Вартість розробки проєктно-кошторисної документації складає 15,6 мільйона гривень, з розподілом по 7,8 мільйона гривень на кожен міст. Завершення розробки проєктів планується до кінця року.

Нагадаємо, що 12 березня Рада оборони Києва ухвалила рішення дозволити рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

А у "Київавтодорі" анонсували ремонт низки столичних мостів у 2025 році.