Атака БпЛА на Київ 20 жовтня — у КМДА розповіли про наслідки та кількість дронів

Київ вночі знову атакували безпілотники — у КМДА повідомили про наслідки
У ніч на неділю, 20 жовтня, росіяни атакували безпілотниками Київ. Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Наслідки атаки
За даними КМДА, росіяни запустили на Київ близько десяти дронів. Всі вони були збиті на підступах та на території столиці силами ППО.
"Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.
"Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила", — додали у міській адміністрації.
Нагадаємо, перші вибухи у Києві пролунали близько півночі. Росія намагалася атакувати столицю дронами, в місті працювали сили ППО. Другу хвилю вибухів жителі столиці чули близько третьої ранку.
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