Атака БпЛА на Київ 20 жовтня — у КМДА розповіли про наслідки та кількість дронів

Дрон Шахед. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч на неділю, 20 жовтня, росіяни атакували безпілотниками Київ. Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Наслідки атаки

За даними КМДА, росіяни запустили на Київ близько десяти дронів. Всі вони були збиті на підступах та на території столиці силами ППО.

"Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.

"Попередньо, у Києві обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила", — додали у міській адміністрації.

Повідомлення КМДА у Telegram

Нагадаємо, перші вибухи у Києві пролунали близько півночі. Росія намагалася атакувати столицю дронами, в місті працювали сили ППО. Другу хвилю вибухів жителі столиці чули близько третьої ранку.