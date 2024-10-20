Атака БпЛА на Киев 20 октября — в КГГА рассказали о последствиях и количестве дронов

Дрон Шахед. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на воскресенье, 20 октября, россияне атаковали беспилотниками Киев. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и продолжалась около трех часов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Последствия атаки

По данным КГГА, россияне запустили на Киев около десяти дронов. Все они были сбиты на подступах и на территории столицы силами ПВО.

"Они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На Киев боражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов.

"Предварительно, в Киеве обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала", — добавили в городской администрации.

Сообщение КГГА в Telegram

Напомним, первые взрывы в Киеве прогремели около полуночи. Россия пыталась атаковать столицу дронами, в городе работали силы ПВО. Вторую волну взрывов жители столицы слышали около трех утра.