Повітряна тривога у Києві 20 жовтня 2024 року

Іранській дрон у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві оголосили в ніч проти 20 жовтня. Її причиною стали дрони росіян.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога у Києві 20 жовтня

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 02:11, після чого у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що до столиці наближається ударний БпЛА. Також киян закликали до відбою загрози залишатися в укриттях.

Водночас, інформацію про дрони підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", — зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що пізно ввечері, 19 жовтня, у Києві та більшості областей України теж оголошували тривогу. Вона, як і нинішня, була пов'язана з російськими дронами.

Також ми писали, що у Києві в той момент пролунала серія вибухів. У місті працювали сили ППО.