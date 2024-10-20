Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві знову оголосили тривогу — в чому причина arrow

У Києві знову оголосили тривогу — в чому причина

20 жовтня 2024 02:16
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога у Києві 20 жовтня 2024 року
Іранській дрон у небі. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу у Києві оголосили в ніч проти 20 жовтня. Її причиною стали дрони росіян.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога у Києві 20 жовтня

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 02:11, після чого у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що до столиці наближається ударний БпЛА. Також киян закликали до відбою загрози залишатися в укриттях.

Водночас, інформацію про дрони підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", — зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві знову оголосили тривогу — в чому причина - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що пізно ввечері, 19 жовтня, у Києві та більшості областей України теж оголошували тривогу. Вона, як і нинішня, була пов'язана з російськими дронами.

Також ми писали, що у Києві в той момент пролунала серія вибухів. У місті працювали сили ППО.

дрон Шахід-136 Київ війна в Україні дрони повітряна тривога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

02:49 У Києві чути вибухи — Росія запустила дрони

02:41 Нардеп оцінив, чи можлива обов'язкова мобілізація жінок в Україні

02:16 У Києві знову оголосили тривогу — в чому причина

01:32 Харків'янин після ТЦК та ВЛК вимкнув телефон — як його покарав суд

Термінова новина

00:33 У низці районів Сум після обстрілу РФ немає світла і води

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

00:30 Статус "невійськовозобов'язаний" — чому "Резерв+" показує його у військового

00:13 На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд

00:10 У Харкові було чути вибух, на місце прильоту виїхали служби

19 жовтня 2024
Термінова новина

23:55 У Харкові було чути гучний вибух

23:50 У Києві пролунала серія вибухів

Термінова новина

02:49 У Києві чути вибухи — Росія запустила дрони

02:41 Нардеп оцінив, чи можлива обов'язкова мобілізація жінок в Україні

02:16 У Києві знову оголосили тривогу — в чому причина

01:32 Харків'янин після ТЦК та ВЛК вимкнув телефон — як його покарав суд

Термінова новина

00:33 У низці районів Сум після обстрілу РФ немає світла і води

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

00:30 Статус "невійськовозобов'язаний" — чому "Резерв+" показує його у військового

00:13 На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд

00:10 У Харкові було чути вибух, на місце прильоту виїхали служби

19 жовтня 2024
Термінова новина

23:55 У Харкові було чути гучний вибух

23:50 У Києві пролунала серія вибухів

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку