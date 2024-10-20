Повітряна тривога у Києві 20 жовтня 2024 року

У Києві знову оголосили тривогу — в чому причина
Повітряну тривогу у Києві оголосили в ніч проти 20 жовтня. Її причиною стали дрони росіян.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога у Києві 20 жовтня
Сигнал повітряної тривоги пролунав о 02:11, після чого у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що до столиці наближається ударний БпЛА. Також киян закликали до відбою загрози залишатися в укриттях.
Водночас, інформацію про дрони підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", — зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
Де оголошено тривогу
Станом на 02:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 19 жовтня, у Києві та більшості областей України теж оголошували тривогу. Вона, як і нинішня, була пов'язана з російськими дронами.
Також ми писали, що у Києві в той момент пролунала серія вибухів. У місті працювали сили ППО.
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