Затори у Києві 10 грудея — в столиці скупчилися машини на дорогах

Київ загруз у заторах — рух машин паралізований
Водії у Києві опинилися в кілометрових заторах. Повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду на одній з ділянок дороги.
Про стан затору у Києві повідомили у Офісі Трансформації.
Затори у Києві 10 грудня
У Офісі Трансформації заявили, що затори у Києві оцінюються 6 балами. Затримка трафіку сягнула 89%, а середня швидкість руху авто у заторів становить лише 27 км/год.
Тим часом кияни публікують фото заторів у Києві. Журналісти "Київ24" зазначили, що на Броварському проспекті виникла ДТП.
Нагадаємо, Новини.LIVE показав, як прикрасили Київ до різдвяно-новорічних свят. Тим часом Укрзалізниця випустила на рейс ще кілька додаткових електричок у Києві.
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