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Київ загруз у заторах — рух машин паралізований

10 грудня 2024 11:11
Анастасія Постоєнко - Редактор
Затори у Києві 10 грудея — в столиці скупчилися машини на дорогах
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Водії у Києві опинилися в кілометрових заторах. Повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду на одній з ділянок дороги.

Про стан затору у Києві повідомили у Офісі Трансформації.

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Затори у Києві 10 грудня 

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Оцінка заторів. Фото: скриншот

У Офісі Трансформації заявили, що затори у Києві оцінюються 6 балами. Затримка трафіку сягнула 89%, а середня швидкість руху авто у заторів становить лише 27 км/год.

Затор у Києві
Затор у Києві. Фото: Київ24
Пробки в Києві
Скупчення машин. Фото: Київ24

Тим часом кияни публікують фото заторів у Києві. Журналісти "Київ24" зазначили, що на Броварському проспекті виникла ДТП.

Нагадаємо, Новини.LIVE показав, як прикрасили Київ до різдвяно-новорічних свят. Тим часом Укрзалізниця випустила на рейс ще кілька додаткових електричок у Києві. 

Київ дороги авто затори Офіс Трансформації

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