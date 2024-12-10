Пробки в Киеве 10 грудей — в столице скопились машины на дорогах

Киев погряз в пробках — движение машин парализовано
Водители в Киеве оказались в километровых пробках. Сообщают о дорожно-транспортном происшествии на одном из участков дороги.
О состоянии пробки в Киеве сообщили в Офисе Трансформации .
Пробки в Киеве 10 декабря
В Офисе Трансформации заявили, что пробки в Киеве оцениваются в 6 баллов. Задержка трафика достигла 89%, а средняя скорость движения авто у пробок составляет всего 27 км/ч.
Тем временем киевляне публикуют фото пробок в Киеве. Журналисты "Киев24" отметили, что на Броварском проспекте произошло ДТП.
Напомним, Новини.LIVE показал, как украсили Киев к рождественско-новогодним праздникам. Между тем, Укрзализныця выпустила на рейс еще несколько дополнительных электричек в Киеве.
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