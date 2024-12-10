Пробки в Киеве 10 грудей — в столице скопились машины на дорогах

Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов.

Водители в Киеве оказались в километровых пробках. Сообщают о дорожно-транспортном происшествии на одном из участков дороги.

О состоянии пробки в Киеве сообщили в Офисе Трансформации .

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Оценка пробок. Фото: скриншот

В Офисе Трансформации заявили, что пробки в Киеве оцениваются в 6 баллов. Задержка трафика достигла 89%, а средняя скорость движения авто у пробок составляет всего 27 км/ч.

Пробка в Киеве. Фото: Киев24

Скопление машин. Фото: Киев24

Тем временем киевляне публикуют фото пробок в Киеве. Журналисты "Киев24" отметили, что на Броварском проспекте произошло ДТП.

Напомним, Новини.LIVE показал, как украсили Киев к рождественско-новогодним праздникам. Между тем, Укрзализныця выпустила на рейс еще несколько дополнительных электричек в Киеве.