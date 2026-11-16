Київ заливатиме дощами: прогноз погоди на завтра
Погода в Києві завтра, 17 листопада, очікується похмурою. Синоптики попереджають про опади. Дощі та підвищена вологість будуть створювати відчуття сирої осінньої погоди.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Києві на 17 листопада
Упродовж доби небо переважно буде затягнуте хмарами. Вночі температура повітря очікується близько +5 °С, вдень +4 °С.
Синоптики зазначають, що повітря залишатиметься прохолодним, а вітер у поєднанні з підвищеною вологістю посилюватиме відчуття холоду.
Вітер південного напрямку зі швидкістю 5-8 метрів на секунду, а атмосферний тиск 741 мм рт. ст.. Вологість повітря очікується близько 85%.
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