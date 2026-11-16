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Головна Київ Київ заливатиме дощами: прогноз погоди на завтра

Київ заливатиме дощами: прогноз погоди на завтра

Ua ru
16 листопада 2026 16:20
Прогноз погоди в Києві на завтра 17 листопада Новини.LIVE
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві завтра, 17 листопада, очікується похмурою. Синоптики попереджають про опади. Дощі та підвищена вологість будуть створювати відчуття сирої осінньої погоди.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві на 17 листопада

Упродовж доби небо переважно буде затягнуте хмарами. Вночі температура повітря очікується близько +5 °С, вдень +4 °С

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада
Погода в Україні 17 листопада. Фото: Meteopost

Синоптики зазначають, що повітря залишатиметься прохолодним, а вітер у поєднанні з підвищеною вологістю посилюватиме відчуття холоду.

Вітер південного напрямку зі швидкістю 5-8 метрів на секунду, а атмосферний тиск 741 мм рт. ст.. Вологість повітря очікується близько 85%.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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