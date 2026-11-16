Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 17 ноября, ожидается пасмурной. Синоптики предупреждают об осадках. Дожди и повышенная влажность будут создавать ощущение сырой осенней погоды.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Киеве на 17 ноября

В течение суток небо преимущественно будет затянуто облаками. Ночью температура воздуха ожидается около +5 °С, днём +4 °С.

Погода в Украине 17 ноября. Фото: Meteopost

Синоптики отмечают, что воздух останется прохладным, а ветер в сочетании с повышенной влажностью будет усиливать ощущение холода.

Ветер южного направления со скоростью 5–8 метров в секунду, атмосферное давление — 741 мм рт. ст. Влажность воздуха ожидается около 85 %.

Читайте также:

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, бывший заместитель Николая Калашника Руслан Олейник заявил, что тот не предоставил ему объяснений относительно неэффективного использования 1,1 млрд грн, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

А в Оболонском районе столицы появилась первая новогодняя елка. Праздничную площадку обустраивают возле ТРЦ Blockbuster. В частности, там устанавливают декоративные элементы и приступили к подготовке катка.