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Главная Киев Киев накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Киев накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Ua ru
16 ноября 2026 16:20
Прогноз погоды в Киеве на завтра 17 ноября Новини.LIVE
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 17 ноября, ожидается пасмурной. Синоптики предупреждают об осадках. Дожди и повышенная влажность будут создавать ощущение сырой осенней погоды.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве на 17 ноября

В течение суток небо преимущественно будет затянуто облаками. Ночью температура воздуха ожидается около +5 °С, днём +4 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 листопада
Погода в Украине 17 ноября. Фото: Meteopost

Синоптики отмечают, что воздух останется прохладным, а ветер в сочетании с повышенной влажностью будет усиливать ощущение холода.

Ветер южного направления со скоростью 5–8 метров в секунду, атмосферное давление — 741 мм рт. ст. Влажность воздуха ожидается около 85 %.

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А в Оболонском районе столицы появилась первая новогодняя елка. Праздничную площадку обустраивают возле ТРЦ Blockbuster. В частности, там устанавливают декоративные элементы и приступили к подготовке катка.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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