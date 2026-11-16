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Головна Київ У Києві на Оболоні встановили першу новорічну ялинку

У Києві на Оболоні встановили першу новорічну ялинку

Ua ru
16 листопада 2026 15:16
Репортаж
В Оболонському районі Києва встановили першу новорічну ялинку Новини.LIVE/Анна Сірик
Новорічна локація на Оболоні в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

В Оболонському районі Києва встановили першу новорічну ялинку. Святкову локацію монтують неподалік ТРЦ Blockbuster. Крім того, там облаштовують площу з декоративними конструкціями та святковою ілюмінацією, а також почали збирати ковзанку.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Святкова локація на Оболоні

Роботи планують завершити впродовж наступних двох тижнів, після чого локацію урочисто відкриють для відвідувачів.

Святкова локація на Оболоні в Києві
Новорічна ялинка на Оболоні в Києві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик
Новорічна локація на Оболоні в Києві
Новорічна локація на Оболоні. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Завдяки використанню генераторів територія матиме належне освітлення, тож кияни зможуть проводити тут дозвілля та розважатися разом із родинами.

У Києві встановили першу новорічну ялинку
У Києві на Оболоні встановлюють новорічну локацію. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик
Локація до Нового року в Києві
Святкова локація на Оболоні. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

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Київ свята ТРЦ Новий рік новорічна ялинка
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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